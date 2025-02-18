По предварительным данным, дети не пострадали
В Тюмени автобус, который перевозил детей, протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.
«Пассажирский автобус „КИА“ и „Мазда“ столкнулись на перекрестке улиц Республики и Тульской. Предварительно, 41-летний водитель автобуса „КИА“ не выдержал безопасную дистанцию, автобус въехал в стоящую на светофоре „Мазду“, — говорится в сообщении.
Известно, что в автобусе находились 44 школьника. Они ехали из театра кукол. По предварительным данным, дети не пострадали.
Последствия ДТП
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