18 февраля 2025

В Тюмени автобус с детьми протаранил легковушку. Фото

Автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, дети не пострадали
По предварительным данным, дети не пострадали Фото:

В Тюмени автобус, который перевозил детей, протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.

«Пассажирский автобус „КИА“ и „Мазда“ столкнулись на перекрестке улиц Республики и Тульской. Предварительно, 41-летний водитель автобуса „КИА“ не выдержал безопасную дистанцию, автобус въехал в стоящую на светофоре „Мазду“, — говорится в сообщении.

Известно, что в автобусе находились 44 школьника. Они ехали из театра кукол. По предварительным данным, дети не пострадали.

Последствия ДТП
Последствия ДТП
Фото:

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В Тюмени автобус, который перевозил детей, протаранил легковой автомобиль. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области. «Пассажирский автобус „КИА“ и „Мазда“ столкнулись на перекрестке улиц Республики и Тульской. Предварительно, 41-летний водитель автобуса „КИА“ не выдержал безопасную дистанцию, автобус въехал в стоящую на светофоре „Мазду“, — говорится в сообщении. Известно, что в автобусе находились 44 школьника. Они ехали из театра кукол. По предварительным данным, дети не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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