Мэрия Екатеринбурга оштрафовала перевозчиков на миллионы рублей

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Уборка снега в Академическом и Чкаловском районах. Екатеринбург , снег, зима, автобусная остановка, чкаловский район, автобус 52
Под санкции попали девять перевозчиков Фото:

В Екатеринбурге девятерым перевозчикам выписали 330 штрафов более чем на 2,5 миллиона рублей с начала работы по брутто-контрактам (1 февраля). В основном претензии касаются состояния транспорта и соблюдения расписания, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии.

Штрафы выставили по итогам транспортной комиссии. Их выписали как за работу электротранспорта, так и автобусным предприятиям:

  • ЕМУП «Гортранс» (трамвай) — 40 штрафов на сумму 59 тысяч рублей;
  • ЕМУП «Гортранс» (троллейбус) — 8 штрафов на 11 тысяч рублей;
  • ЕМУП «Гортранс» (автобус) — 42 штрафа на 61 тысячу рублей;
  • ООО «Авто-Ном» (автобус) — 32 штрафа на 177 тысяч рублей;
  • ООО «Пегас» (автобус) — 35 штрафов на 552 тысячи рублей;
  • ООО «Форт-Транс» (автобус) — 23 штрафа на 240 тысяч рублей;
  • ООО «УралТрейд» (автобус) — 37 штрафов на 329 тысяч рублей;
  • ООО «Декар-Бас» (автобус) — 33 штрафа на 336 тысяч рублей;
  • ООО «Уралтрансгрупп» (автобус) — 37 штрафов на 294 тысячи рублей;
  • ТК «Авто-Гамма» (автобус) — 22 штрафа на 206 тысяч рублей;
  • ООО «Союз-Транс» (автобус) — 21 штраф на 274 тысячи рублей.

Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале 2024 года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены в августе, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, но перенесли на 1 февраля 2025-го.

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В Екатеринбурге девятерым перевозчикам выписали 330 штрафов более чем на 2,5 миллиона рублей с начала работы по брутто-контрактам (1 февраля). В основном претензии касаются состояния транспорта и соблюдения расписания, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии. Штрафы выставили по итогам транспортной комиссии. Их выписали как за работу электротранспорта, так и автобусным предприятиям: Большую транспортную реформу мэр Алексей Орлов анонсировал в начале 2024 года. Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик получает фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов идет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены в августе, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, но перенесли на 1 февраля 2025-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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