В Тюменской области под угрозу затопления попали 14 СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. В опасной зоне оказались садоводческие некоммерческие товарищества в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском округе.
«В период весеннего половодья, при различных неблагоприятных, опасных гидрологических и гидродинамических явлениях существует риск затопления территории СНТ в 14 муниципальных образованиях. Всего, при различных видах гидрологических и гидродинамических явлений, на территории Тюменской области, существует риск попадания в зоны затопления для 194-х населенных пункта», — указано в документе.
В перечне представлены следующие СНТ:
- «Тобол» (Заводоуковский оркуг);
- «Приишимский» (Ишимский район);
- «Смородинка» (Ишимский район);
- «Надежда» (Ишимский район);
- «Сосновый бор» (Тюменский район);
- « Пышма» (Тюменский район);
- «Черемушки-2» (Тюменский район);
- «Солнышко» (Тюменский район);
- «Горячий источник» (Тюменский район);
- «Лесное» (Тюменский район);
- «Птицевод» (Тюменский район);
- «Геофизик» (Тюменский район);
- «Сапожок» (Тюменский район);
- «Калинка» (Тюменский район).
Ранее URA.RU писало, что затопление также грозит Ишиму, Ялуторовску, Казанскому району и Тюмени. По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы
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