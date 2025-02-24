24 февраля 2025

Каким тюменским СНТ грозит затопление. Список

В Тюменской области под угрозу затопления попали 14 СНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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В опасной зоне оказались СНТ в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском округе
В опасной зоне оказались СНТ в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском округе Фото:

В Тюменской области под угрозу затопления попали 14 СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. В опасной зоне оказались садоводческие некоммерческие товарищества в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском округе.

«В период весеннего половодья, при различных неблагоприятных, опасных гидрологических и гидродинамических явлениях существует риск затопления территории СНТ в 14 муниципальных образованиях. Всего, при различных видах гидрологических и гидродинамических явлений, на территории Тюменской области, существует риск попадания в зоны затопления для 194-х населенных пункта», — указано в документе.

В перечне представлены следующие СНТ:

  • «Тобол» (Заводоуковский оркуг);
  • «Приишимский» (Ишимский район);
  • «Смородинка» (Ишимский район);
  • «Надежда» (Ишимский район);
  • «Сосновый бор» (Тюменский район);
  • « Пышма» (Тюменский район);
  • «Черемушки-2» (Тюменский район);
  • «Солнышко» (Тюменский район);
  • «Горячий источник» (Тюменский район);
  • «Лесное» (Тюменский район);
  • «Птицевод» (Тюменский район);
  • «Геофизик» (Тюменский район);
  • «Сапожок» (Тюменский район);
  • «Калинка» (Тюменский район).

Ранее URA.RU писало, что затопление также грозит Ишиму, Ялуторовску, Казанскому району и Тюмени. По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы

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В Тюменской области под угрозу затопления попали 14 СНТ. Реестр территорий, которые могут оказаться в опасности, есть в распоряжении URA.RU. В опасной зоне оказались садоводческие некоммерческие товарищества в Тюменском, Ишимском районах и Заводоуковском округе. «В период весеннего половодья, при различных неблагоприятных, опасных гидрологических и гидродинамических явлениях существует риск затопления территории СНТ в 14 муниципальных образованиях. Всего, при различных видах гидрологических и гидродинамических явлений, на территории Тюменской области, существует риск попадания в зоны затопления для 194-х населенных пункта», — указано в документе. В перечне представлены следующие СНТ: Ранее URA.RU писало, что затопление также грозит Ишиму, Ялуторовску, Казанскому району и Тюмени. По данным властей, уровни в реках Тобол, Иртыш и Ишим будут выше нормы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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