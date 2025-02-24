В Белозерском округе 24 февраля произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Mitsubishi, 1973 года рождения. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения: водитель легкового автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с ГАЗом, сообщает Госавтоинспекция.
«От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался», — сообщили в паблике областного ГАИ в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время по факту происшествия проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины столкновения.
Водителю ГАЗа, 1971 года рождения, удалось избежать серьезных травм. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего, а также опрашивают возможных свидетелей инцидента для получения полной картины случившегося.
Ранее URA.Ru сообщало о смертельном ДТП в Белозерском округе. Водитель японской иномарки с тюменскими номерами погиб в утренней аварии с грузовиком.
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