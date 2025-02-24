Курганская ГАИ показала место смертельного ДТП с грузовиком на трассе. Видео

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Курганец погиб после ДТП с грузовиком
Курганец погиб после ДТП с грузовиком Фото:
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Резонансные ДТП в Курганской области

В Белозерском округе 24 февраля произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Mitsubishi, 1973 года рождения. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения: водитель легкового автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с ГАЗом, сообщает Госавтоинспекция. 

«От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался», — сообщили в паблике областного ГАИ в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время по факту происшествия проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины столкновения.

Водителю ГАЗа, 1971 года рождения, удалось избежать серьезных травм. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего, а также опрашивают возможных свидетелей инцидента для получения полной картины случившегося.

Ранее URA.Ru сообщало о смертельном ДТП в Белозерском округе. Водитель японской иномарки с тюменскими номерами погиб в утренней аварии с грузовиком.

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В Белозерском округе 24 февраля произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Mitsubishi, 1973 года рождения. По предварительной информации, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения: водитель легкового автомобиля не уступил дорогу и столкнулся с ГАЗом, сообщает Госавтоинспекция.  «От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался», — сообщили в паблике областного ГАИ в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время по факту происшествия проводится расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины столкновения. Водителю ГАЗа, 1971 года рождения, удалось избежать серьезных травм. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего, а также опрашивают возможных свидетелей инцидента для получения полной картины случившегося. Ранее URA.Ru сообщало о смертельном ДТП в Белозерском округе. Водитель японской иномарки с тюменскими номерами погиб в утренней аварии с грузовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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