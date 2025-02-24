Водитель автомобиля с тюменскими номерами погиб на трассе в Курганской области. Фото

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Сотрудники курганской ДПС выехали на месте смертельной аварии на трассе
Сотрудники курганской ДПС выехали на месте смертельной аварии на трассе Фото:
новость из сюжета
Резонансные ДТП в Курганской области

В Белозерском округе (Курганская область) на трассе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Mitsubishi RVR с тюменскими номерами на загородной дороге врезался в грузовик ГАЗ и скончался от полученных травм. Об этом сообщают местные соцсети. 

«Сегодня в 09:00 утра произошла авария на перекрестке дамбы Белозерское — Корюкина. Столкнулись грузовик ГАЗ и джип „Митсубиси“. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в больнице», — сообщает telegram-канала ИC «Белозерское». После сильного удара японскую иномарку сильно смяло, на ней видны тюменские номера. 

Очевидцы утверждают, что погибший водитель работал в такси. Также утверждается, что на этом перекрестке стало больше аварий после установки новых знаков.

Редакция обратилась в управление Госавтоинспекции. В ведомстве ответили, что информация по данному происшествию находится в стадии подготовки к публикации.

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В Белозерском округе (Курганская область) на трассе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Mitsubishi RVR с тюменскими номерами на загородной дороге врезался в грузовик ГАЗ и скончался от полученных травм. Об этом сообщают местные соцсети.  «Сегодня в 09:00 утра произошла авария на перекрестке дамбы Белозерское — Корюкина. Столкнулись грузовик ГАЗ и джип „Митсубиси“. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в больнице», — сообщает telegram-канала ИC «Белозерское». После сильного удара японскую иномарку сильно смяло, на ней видны тюменские номера.  Очевидцы утверждают, что погибший водитель работал в такси. Также утверждается, что на этом перекрестке стало больше аварий после установки новых знаков. Редакция обратилась в управление Госавтоинспекции. В ведомстве ответили, что информация по данному происшествию находится в стадии подготовки к публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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