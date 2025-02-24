В Белозерском округе (Курганская область) на трассе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля Mitsubishi RVR с тюменскими номерами на загородной дороге врезался в грузовик ГАЗ и скончался от полученных травм. Об этом сообщают местные соцсети.
«Сегодня в 09:00 утра произошла авария на перекрестке дамбы Белозерское — Корюкина. Столкнулись грузовик ГАЗ и джип „Митсубиси“. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался в больнице», — сообщает telegram-канала ИC «Белозерское». После сильного удара японскую иномарку сильно смяло, на ней видны тюменские номера.
Очевидцы утверждают, что погибший водитель работал в такси. Также утверждается, что на этом перекрестке стало больше аварий после установки новых знаков.
Редакция обратилась в управление Госавтоинспекции. В ведомстве ответили, что информация по данному происшествию находится в стадии подготовки к публикации.
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