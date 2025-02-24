Россию ждет наплыв мигрантов из-за высоких зарплат в доставке

Ажиотаж вокруг работы курьерами в России, привлекающий высокими зарплатами, грозит обернуться не только неконтролируемым притоком мигрантов, но и серьезным дефицитом кадров в других отраслях. Об этом в интервью URA.RU заявил директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
«Рост зарплат в доставке может спровоцировать приток иностранцев в Россию. Сейчас курьеры-мигранты зарабатывают в среднем от 125 тысяч рублей в месяц. Такая „зарплатная гонка“ создает дисбаланс и угрожает другим секторам экономики», — пояснил Кладов.
По его словам, парадокс заключается в том, что заработки мигрантов растут быстрее, чем доходы коренного населения России. Вслед за экспертами по рынку труд, тревогу забили и представители других профессий. Директор одной из автошкол признался, что стремительный рост зарплат курьеров создает серьезные трудности в удержании квалифицированных кадров по всей стране.
«Сейчас главная задача — удержать преподавателей, — посетовал директор. — Мы не можем бесконечно поднимать цены на обучение, а преподаватель по вождению может уйти туда, где платят больше. Представляете, как обидно слышать, что в такси или доставке зарабатывают больше, чем обучая людей безопасному вождению!», — сообщил анонимный инсайдер URA.RU.
По словам директора, автошколы не могут конкурировать с курьерскими сервисами по уровню предлагаемых доходов, что приводит к оттоку опытных инструкторов. Эта ситуация ставит под угрозу качество обучения новых водителей. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил URA.RU, что не видит в происходящем ничего страшного.
«Действительно, можно сказать, что появляются славянские лица в доставке, и мы этому очень радуемся», — отметил Коженов, добавив, что не видит угрозы в переходе людей из других профессий в курьерскую сферу. «Доставщиков не миллионы, это никак не повлияет на экономику страны с населением более 140 млн», — заключил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.