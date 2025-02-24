Дирекция выставки достижений «Россия» попала под санкции ЕС

Европейский союз расширил перечень санкционных ограничений, включив в него 48 физических лиц и 35 организаций. В обновленный список попала Автономная некоммерческая организация «Дирекция Выставки достижений „Россия“». Об этом сообщает ЕС на официальном сайте.
«В список физических и юридических лиц, организаций и учреждений <...> добавлены следующие лица и организации: <...> Автономная некоммерческая организация „Дирекция Выставки достижений „Россия““, — пишет ЕС. Документ опубликован на официальном сайте союза.
Также ЕС наложил санкции на Наталью Виртуозову, занимающую пост генерального директора Автономной некоммерческой организации «Дирекция выставки достижений „Россия“. Виртуозова руководит этим учреждением, которое было организатором международной выставки и форума „Россия“, а в настоящее время координирует деятельность Национального центра „Россия“. В июле 2024 года президент России Владимир Путин издал указ о создании Национального центра „Россия“, цель которого — обеспечить постоянное сохранение наследия выставки.
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