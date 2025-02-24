Reuters: саперы завершили работу на месте взрыва в Марселе

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Саперы закончили работу по разминированию территории российского генконсульства
Саперы закончили работу по разминированию территории российского генконсульства Фото:
новость из сюжета
В консульстве РФ во Франции прогремел взрыв

Группа саперов завершила обследование территории российского генконсульства в Марселе после инцидентов с взрывами. Об этом сообщили в местной полиции.

«Саперы закончили работу на территории российского консульства в Марселе», — передает слова сотрудников полиции агентство Reuters. По их данным, всего было заброшено три бутылки, из которых две взорвались. В настоящее время содержимое этих бутылок находится под тщательным изучением.

Внутри генконсульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв 24 февраля в день годовщины российско-украинского конфликта. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Рядом с местом происшествия также был обнаружен угнанный автомобиль. Ранее Служба внешней разведки России предупреждала о возможных терактах Украины против российских дипломатических представительств в Европе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Группа саперов завершила обследование территории российского генконсульства в Марселе после инцидентов с взрывами. Об этом сообщили в местной полиции. «Саперы закончили работу на территории российского консульства в Марселе», — передает слова сотрудников полиции агентство Reuters. По их данным, всего было заброшено три бутылки, из которых две взорвались. В настоящее время содержимое этих бутылок находится под тщательным изучением. Внутри генконсульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв 24 февраля в день годовщины российско-украинского конфликта. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Рядом с местом происшествия также был обнаружен угнанный автомобиль. Ранее Служба внешней разведки России предупреждала о возможных терактах Украины против российских дипломатических представительств в Европе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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