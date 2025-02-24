Reuters: саперы завершили работу на месте взрыва в Марселе

Группа саперов завершила обследование территории российского генконсульства в Марселе после инцидентов с взрывами. Об этом сообщили в местной полиции.
«Саперы закончили работу на территории российского консульства в Марселе», — передает слова сотрудников полиции агентство Reuters. По их данным, всего было заброшено три бутылки, из которых две взорвались. В настоящее время содержимое этих бутылок находится под тщательным изучением.
Внутри генконсульства РФ в Марселе (Франция) произошел взрыв 24 февраля в день годовщины российско-украинского конфликта. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Рядом с местом происшествия также был обнаружен угнанный автомобиль. Ранее Служба внешней разведки России предупреждала о возможных терактах Украины против российских дипломатических представительств в Европе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.