На Челябинск обрушилась метель. Фото, видео

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Синоптики предсказывали непогоду
Синоптики предсказывали непогоду Фото:

В Челябинске днем 24 февраля пошел густой снег и началась метель. Об этом сообщают жители города.

«Густой снег пошел около 16:00 часов. Также поднялся сильный ветер. На дорогах начал образовываться снежный накат», — сообщают жители Челябинска.

На аппаратном совещании мэр Челябинска Алексей Лошкин дал поручения всем подрядчикам и главам районов обратить особое внимание на уборку снега из-за снегопадов. Лошкин прежде всего обеспечить подходы к школам, поликлиникам и детским садам. Обильные снегопады ожидаются и в последующие дни последней февральской недели.

Снегопады ожидаются до конца февраля
Снегопады ожидаются до конца февраля
Фото:

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В Челябинске днем 24 февраля пошел густой снег и началась метель. Об этом сообщают жители города. «Густой снег пошел около 16:00 часов. Также поднялся сильный ветер. На дорогах начал образовываться снежный накат», — сообщают жители Челябинска. На аппаратном совещании мэр Челябинска Алексей Лошкин дал поручения всем подрядчикам и главам районов обратить особое внимание на уборку снега из-за снегопадов. Лошкин прежде всего обеспечить подходы к школам, поликлиникам и детским садам. Обильные снегопады ожидаются и в последующие дни последней февральской недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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