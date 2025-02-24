В Челябинске днем 24 февраля пошел густой снег и началась метель. Об этом сообщают жители города.
«Густой снег пошел около 16:00 часов. Также поднялся сильный ветер. На дорогах начал образовываться снежный накат», — сообщают жители Челябинска.
На аппаратном совещании мэр Челябинска Алексей Лошкин дал поручения всем подрядчикам и главам районов обратить особое внимание на уборку снега из-за снегопадов. Лошкин прежде всего обеспечить подходы к школам, поликлиникам и детским садам. Обильные снегопады ожидаются и в последующие дни последней февральской недели.
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