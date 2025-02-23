23 февраля 2025

Участок зимника между селами Ямала откроют для движения

Участок одного из двух закрытых в ЯНАО зимников откроют в 17:00
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок зимника в ЯНАО снова откроют
Участок зимника в ЯНАО снова откроют Фото:

Участок зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале (ЯНАО) откроют с 17:00 для малогабаритного транспорта. От Аксарки транспорт сможет доехать до Салемала, сообщили в окружном дептрансе.

«С 17.00 часов открывается участок зимника Аксарка — Салемал для всех типов ТС до 3,5 тонн», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Дорожные службы закрывали для движения зимник от села Аксарка до села Яр-Сале из-за неблагоприятной погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли для проезда два зимника — Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. А также Коротчаево — Красноселькуп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участок зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале (ЯНАО) откроют с 17:00 для малогабаритного транспорта. От Аксарки транспорт сможет доехать до Салемала, сообщили в окружном дептрансе. «С 17.00 часов открывается участок зимника Аксарка — Салемал для всех типов ТС до 3,5 тонн», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Дорожные службы закрывали для движения зимник от села Аксарка до села Яр-Сале из-за неблагоприятной погоды. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли для проезда два зимника — Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. А также Коротчаево — Красноселькуп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...