Участок зимника между селами Ямала откроют для движения

Участок зимника Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале (ЯНАО) откроют с 17:00 для малогабаритного транспорта. От Аксарки транспорт сможет доехать до Салемала, сообщили в окружном дептрансе.
«С 17.00 часов открывается участок зимника Аксарка — Салемал для всех типов ТС до 3,5 тонн», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Дорожные службы закрывали для движения зимник от села Аксарка до села Яр-Сале из-за неблагоприятной погоды.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО закрыли для проезда два зимника — Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. А также Коротчаево — Красноселькуп.
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