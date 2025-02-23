23 февраля 2025
22 февраля 2025

В ЯНАО из-за погоды закрывается еще один зимник

Зимник Коротчаево — Красноселькуп закроют из-за неблагоприятной погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО закроют зимник от Коротчаево до Красноселькупа
В ЯНАО закроют зимник от Коротчаево до Красноселькупа Фото:

Из-за неблагоприятной погоды в ЯНАО закрывается еще один зимник. Движение для транспорта по зимней дороге Коротчаево — Красноселькуп будет остановлено в 13:00, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 13.00 часов из-за неблагоприятных погодных условий закроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», — сообщили в окружном дептрансе. До этого закрыли зимник между Аксаркой и Яр-Сале.

Ранее URA.RU сообщало, что дорожные службы закрыли для движения зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. С 8 часов утра на этом зимнике ввели ограничения для автомобилей массой до 3,5 тонн.

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Из-за неблагоприятной погоды в ЯНАО закрывается еще один зимник. Движение для транспорта по зимней дороге Коротчаево — Красноселькуп будет остановлено в 13:00, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 13.00 часов из-за неблагоприятных погодных условий закроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», — сообщили в окружном дептрансе. До этого закрыли зимник между Аксаркой и Яр-Сале. Ранее URA.RU сообщало, что дорожные службы закрыли для движения зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. С 8 часов утра на этом зимнике ввели ограничения для автомобилей массой до 3,5 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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