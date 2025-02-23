В ЯНАО из-за погоды закрывается еще один зимник

Из-за неблагоприятной погоды в ЯНАО закрывается еще один зимник. Движение для транспорта по зимней дороге Коротчаево — Красноселькуп будет остановлено в 13:00, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 13.00 часов из-за неблагоприятных погодных условий закроется движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп», — сообщили в окружном дептрансе. До этого закрыли зимник между Аксаркой и Яр-Сале.
Ранее URA.RU сообщало, что дорожные службы закрыли для движения зимник Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. С 8 часов утра на этом зимнике ввели ограничения для автомобилей массой до 3,5 тонн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!