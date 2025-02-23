23 февраля 2025
22 февраля 2025

В ЯНАО закрыли зимник между селами

Дорогу от Яр-Сале к Аксарке в ЯНАО закрыли из-за неблагоприятной погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимник между Аксаркой и Яр-Сале закрыли
Зимник между Аксаркой и Яр-Сале закрыли Фото:

Дорожные службы закрыли для движения зимник от села Аксарка до села Яр-Сале, причина — неблагоприятная погода. Об этом сообщили в дептрансе округа.

«Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Там же сообщалось, что с 8 часов на этом зимнике вводятся ограничения для автомобилей массой до 3,5 тонн.

Ранее на зимнике Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале были установлены ограничения по массе транспортных средств до 5 тонн для обеспечения безопасности на начальном этапе эксплуатации дороги зимой. Однако, с 4 февраля, грузоподъемность была увеличена до 15 тонн.

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Дорожные службы закрыли для движения зимник от села Аксарка до села Яр-Сале, причина — неблагоприятная погода. Об этом сообщили в дептрансе округа. «Из-за неблагоприятных погодных условий закрывается движение по зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Там же сообщалось, что с 8 часов на этом зимнике вводятся ограничения для автомобилей массой до 3,5 тонн. Ранее на зимнике Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале были установлены ограничения по массе транспортных средств до 5 тонн для обеспечения безопасности на начальном этапе эксплуатации дороги зимой. Однако, с 4 февраля, грузоподъемность была увеличена до 15 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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