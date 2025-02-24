У матери, избившей до полусмерти сына в Екатеринбурге, забрали других детей

Двоих детей 26-летней беременной Ляйлы З., которая до полусмерти избила третьего сына в Екатеринбурге, забрали родственники. Сама женщина попала под уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Двое других детей передали родственникам в Нижнем Тагиле. Семья, в которой случилось ЧП, будет поставлена на учет», — сообщил он.
По данным агентства, инцидент произошел вечером 14 февраля в квартире на Эльмаше. Женщина дважды ударила годовалого сына в ванной. Скорую она вызвала лишь через пять дней, когда малышу стало хуже. Ему диагностировали перелом черепа. Соседи называют Ляйлу нервной и говорят, что постоянно слышат, как она кричит на своих детей. Ранее она отбывала наказание по наркотической статье. Подробнее об истории — в сбойке URA.RU.
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