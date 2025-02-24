Что известно о матери из Екатеринбурга, которая избила до полусмерти грудничка

Опека решит, куда вернется малыш, избитый матерью в Екатеринбурге

24 февраля 2025 в 17:13 Размер текста - 17 +

Сейчас грудничок находится в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге органы опеки и ПДН решат, куда вернется после больницы избитый матерью грудной ребенок. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Игорь Мороков. В пресс-службе свердловского СКР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Все, что известно об инциденте, — в материале агентства. Как мама избила малыша Вечером 14 февраля Ляйла З. избила своего годовалого сына из-за его якобы постоянных капризов. Перед этим, по рассказам соседей, женщина кричала на него и выражалась матом. Она накинулась на ребенка, когда он был в ванной. Врачей мать вызвала только через пять дней, когда сыну стало хуже. Как госпитализировали мальчика Ляйла живет с сожителем и тремя маленькими детьми Фото: Илья Московец © URA.RU 21 февраля к дому подъехала машина скорой помощи, а через пять минут и реанимация. «Я видела, врач схватил ребенка и прям бегом-бегом. А потом из полиции пришли и сказали: «Малыш был между жизнью и смертью», — поделилась соседка. Мать не пустили в машину. По словам источника URA.RU, у ребенка множественные ушибы и черепно-мозговая травма. Он находится в травматологическом отделении. Что известно о матери Ляйле 26 лет, сейчас она находится на шестом месяце беременности. У нее трое детей — все они якобы недоношенные, а разница в возрасте, по словам одной из соседок, у детей даже меньше девяти месяцев. Избила она среднего сына. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, девушка в 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. Мать часто кричит на малышей. «Уж не знаю, что грудной ребенок ей сделал… Складывалось впечатление, что она встает у входной двери и в комнату кричит на сына. Слышно ее вопли», — заявила женщина. Соседи считают, что Ляйла нервная: материт своих детей и мужа, может хамить соседям, когда ей делают замечание из-за криков. Где отец ребенка Соседи часто слышат, как Ляйла кричит на детей Фото: соцсети Ляйлы З. Одна из соседок утверждает, что Ляйла сказала полицейским, что ее муж уехал в Казань. Однако несколько жителей дома говорят, что еще вчера [23 февраля] видели ее с мужем в подъезде. «Они здесь оба. В пятницу, как только уехали все [силовики], они сразу появились. Сама сказала, что он, вроде как, уехал в Казань. Никуда он не уехал — здесь ходит, сегодня видели», — сказал один из соседей. Куда вернется мальчик после больницы Как рассказал URA.RU уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, сейчас проводится проверка. «Решение о том, куда вернется ребенок после больницы, будут принимать органы попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. <…> В первую очередь будет рассматриваться возвращение в семью, но с учетом обеспечения безопасности ребенка», — пояснил он. Двое других детей Ляйлы передали родственникам в Нижнем Тагиле. Ляйла подозревается по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге органы опеки и ПДН решат, куда вернется после больницы избитый матерью грудной ребенок. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Игорь Мороков. В пресс-службе свердловского СКР сообщили, что возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Все, что известно об инциденте, — в материале агентства. Как мама избила малыша Вечером 14 февраля Ляйла З. избила своего годовалого сына из-за его якобы постоянных капризов. Перед этим, по рассказам соседей, женщина кричала на него и выражалась матом. Она накинулась на ребенка, когда он был в ванной. Врачей мать вызвала только через пять дней, когда сыну стало хуже. Как госпитализировали мальчика 21 февраля к дому подъехала машина скорой помощи, а через пять минут и реанимация. «Я видела, врач схватил ребенка и прям бегом-бегом. А потом из полиции пришли и сказали: «Малыш был между жизнью и смертью», — поделилась соседка. Мать не пустили в машину. По словам источника URA.RU, у ребенка множественные ушибы и черепно-мозговая травма. Он находится в травматологическом отделении. Что известно о матери Ляйле 26 лет, сейчас она находится на шестом месяце беременности. У нее трое детей — все они якобы недоношенные, а разница в возрасте, по словам одной из соседок, у детей даже меньше девяти месяцев. Избила она среднего сына. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, девушка в 2019 году привлекалась к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. Мать часто кричит на малышей. «Уж не знаю, что грудной ребенок ей сделал… Складывалось впечатление, что она встает у входной двери и в комнату кричит на сына. Слышно ее вопли», — заявила женщина. Соседи считают, что Ляйла нервная: материт своих детей и мужа, может хамить соседям, когда ей делают замечание из-за криков. Где отец ребенка Одна из соседок утверждает, что Ляйла сказала полицейским, что ее муж уехал в Казань. Однако несколько жителей дома говорят, что еще вчера [23 февраля] видели ее с мужем в подъезде. «Они здесь оба. В пятницу, как только уехали все [силовики], они сразу появились. Сама сказала, что он, вроде как, уехал в Казань. Никуда он не уехал — здесь ходит, сегодня видели», — сказал один из соседей. Куда вернется мальчик после больницы Как рассказал URA.RU уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, сейчас проводится проверка. «Решение о том, куда вернется ребенок после больницы, будут принимать органы попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних. <…> В первую очередь будет рассматриваться возвращение в семью, но с учетом обеспечения безопасности ребенка», — пояснил он. Двое других детей Ляйлы передали родственникам в Нижнем Тагиле. Ляйла подозревается по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.