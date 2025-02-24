Челябинцы по льготным билетам смогут улететь в девять городов РФ

Жители Челябинской области смогут летать по билетам со льготными ценами в девять городов РФ. Как следует из приказа Росавиации, субсидируемые тарифы предусмотрены при отправлении из Челябинска и Магнитогорска.
«Направление Казань-Челябинск. Софинансирование со стороны Татарстана и Челябинской области в размере 30,5%», — отмечено в документе по одному из рейсов. Приказ имеется в распоряжении URA.RU.
Из Челябинска можно улететь по льготным ценам в Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск и Сургут. Из Магнитогорска — в Казань, Казань, Минводы и Махачкалу.
Период полетной программы, которая будет субсидироваться, и размер бюджетного финансирования различаются. Например, из Магнитогорска в столицу Татарстана можно улететь по низкой цене только в мае и сентябре (софинансирование составит 47,5%), в Калининград из Челябинска — весь год (субсидия в размере 50% полностью оплачивается Челябинской областью).
Самая большая доля софинансирования предусмотрена на полеты из Магнитогорска в Минводы (южноуральские власти оплатят 95% стоимости в мае и сентябре). На том же направлении до конца апреля и с октября по декабрь можно будет сэкономить 61%. Такое же софинансирование предусмотрено на рейсах между Челябинском и Нижним Новгородом, Челябинском и Новосибирском (до конца апреля и с октября до конца года).
Перевозчиков выбирали в ходе тендеров. Среди авиакомпаний, которые окажут транспортные услуги, определили «Аэрофлот», «ЮВТ Аэро», «Ред вингз», «АК „Смартавиа“», «Азимут», «ЮТэйр» и «Сибирь».
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