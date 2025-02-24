В Кургане на главной площади города стартовали праздничные мероприятия с народными песнями, танцами и блинами. Информацию об этом передал корреспондент URA.RU.
«На площади имени Ленина в Кургане начался концерт, посвященный первому дню празднования Масленицы. Рядом со сценой танцуют люди и продают блины с горячим чаем», — передал корреспондент.
По его словам, начало концерта собрало немного публики, но затем зрителей становилось больше. Некоторые курганцы начали танцевать перед сценой — так смотреть и веселее, и теплее.
Масленичные торжества в Кургане начались с праздничного концерта на площади имени Ленина, что стало частью более широкой программы празднования. Ранее было объявлено, что концерты на площади будут проходить всю праздничную неделю.
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