Курганцы пустились в пляс в первый день празднования Масленицы. Фото, видео

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Концерт прошел на площади имени Ленина в Кургане
Концерт прошел на площади имени Ленина в Кургане Фото:

В Кургане на главной площади города стартовали праздничные мероприятия с народными песнями, танцами и блинами. Информацию об этом передал корреспондент URA.RU.

«На площади имени Ленина в Кургане начался концерт, посвященный первому дню празднования Масленицы. Рядом со сценой танцуют люди и продают блины с горячим чаем», — передал корреспондент.

По его словам, начало концерта собрало немного публики, но затем зрителей становилось больше. Некоторые курганцы начали танцевать перед сценой — так смотреть и веселее, и теплее. 

Масленичные торжества в Кургане начались с праздничного концерта на площади имени Ленина, что стало частью более широкой программы празднования. Ранее было объявлено, что концерты на площади будут проходить всю праздничную неделю.

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В Кургане на главной площади города стартовали праздничные мероприятия с народными песнями, танцами и блинами. Информацию об этом передал корреспондент URA.RU. «На площади имени Ленина в Кургане начался концерт, посвященный первому дню празднования Масленицы. Рядом со сценой танцуют люди и продают блины с горячим чаем», — передал корреспондент. По его словам, начало концерта собрало немного публики, но затем зрителей становилось больше. Некоторые курганцы начали танцевать перед сценой — так смотреть и веселее, и теплее.  Масленичные торжества в Кургане начались с праздничного концерта на площади имени Ленина, что стало частью более широкой программы празднования. Ранее было объявлено, что концерты на площади будут проходить всю праздничную неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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