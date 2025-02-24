«Психоделическое состояние»: Зарубина объяснила скандалы на «Суперстаре»

Певица Ольга Зарубина чуть больше двух лет назад одержала яркую победу в «Суперстаре». В этом году легендарная исполнительница вернулась на проект вновь: только теперь в качестве члена жюри. Съемки дались Ольге непросто. О том, из-за чего на нее наехала Лера Кудрявцева, чем был недоволен Стас Пьеха и почему Соседов оказался в депрессивном состоянии, Ольга откровенно рассказала корреспондентам URA.RU.
Выпуск, в котором Зарубина «жюрила» суперстаров, оказался весьма скандальным. После выступления Челобанова Лера Кудрявцева не сдержала эмоций: стала материться и покинула съемочную площадку. Разговор с Ольгой мы как раз начали с этого инцидента.
Я чего-то сначала и не поняла, с чего она вдруг так завелась, — говорит Зарубина. — Она вообще заводится вполоборота! На меня на съемках тоже наехала. Мол, я всем участникам ставлю высокие баллы, чтобы ублажить их и не поругаться с ними. Видишь, я не додумалась там ей ответить. Но на самом деле причина в том, что я ставила высший балл, была у меня весомой.
Какой же?
Нам со Стасом во время съемок очень сильно дул в спину кондиционер. Я ему в начале говорю: «Слушай, скажи им ты про этот дурацкий кондиционер. Потому что, если начну говорить я, они скажут, что я — капризная и скандальная артистка». Стас так и сделал. Он сидел на съемках в короткой майке и жилетке. А в спину дул этот холодный воздух. У Стаса впереди были гастроли — десять концертов. Поэтому он в какой-то момент не выдержал: «Я уже все, у меня нос потек».
Нам организаторы таскали чуть ли не каждые пять минут чай с лимоном горячий, чтобы мы согревались. А кондиционер никак не могли отключить. И вот на протяжении этих шести часов, пока шли съемки, он дул и дул, дул и дул. Стас не выдержал, начал ругаться. Я ему сказала: «Ты просто не думай об этом». И вот, когда на меня Лера наехала, что я всем ставлю огни, чтобы с участниками не поругаться, я растерялась немного. На самом деле я просто зажигала этот огонь для того, чтобы он согревал нас со Стасом. Потому что, когда огонь зажигался, мы сразу чувствовали тепло, и нам было хорошо. Я делала благое дело, можно сказать. Спасала и себя, и Стаса, чтобы он выдержал намеченный гастрольный тур.
Лера стала материться после номера Челобанова. Ожидали такой реакции от нее?
Конечно же, нет. У Челобанова была шикарная аранжировка: такие звуки, будто взрывается бомба. Они подействовали на Соседова. И он, когда ему дали слово, просто не мог остановиться! Говорил: «Зачем эти звуки „бум-бум“? Вы меня ввели в психоделическое состояние!» Сережа настолько вошел в депрессняк, что не мог из него выйти.
Я ему говорю: «Сережа, прекрати, а то я сейчас тоже войду в это состояние, и нас вместе отвезут в психушку. Я тебя умоляю, выходи!». Мне, кстати, эти звуки в песне Челобанова показались очень органичными: такой мощный удар по нервной системе! Это было вкусно, модерново и фирменно. Леру слова Соседова завели, и она тоже вошла в психоделическое состояние, заматерилась, встала и ушла. Нас всех в тот момент могли всех упечь туда в палату номер шесть (смеется).
Лера извинилась за приостановку съемки?
Конечно. Она потом вернулась, и мы продолжили снимать в обычном режиме. Так что Челобанову всех нас удалось завести. Вот, что такое сила искусства, мой дорогой. Это воздействие любого характера. Плюс внутренняя сила Челобанова, конечно.
Вы в этом выпуске впервые оказались в кресле жюри. Где вам проще: там или на сцене?
Мне среди участников проще. Это моя стихия — петь. Я пою, как дышу, что называется. Мне это легко и просто. А в жюри нужно говорить, там нужно оценивать. Я считаю, что это большая ответственность. Потому что прежде, чем вынести какой-то приговор, нужно хорошо проанализировать, продумать все, чтобы не обидеть человека и не ввести его в депрессию. В принципе, перед тем, как идти в жюри, я думала несколько дней, какую мне выбрать тактику. Потому что непросто оценивать своих коллег. Как я уже сказала, каждое брошенное слово имеет вес. В конечном итоге я решила занять нейтральную позицию ко всем участникам. Как вы видели, я в принципе никого особо не засуживала. Говорила им всякие вещи, считаю, что приятные.
Как вам вообще нынешний состав? Сильнее или слабее, чем в вашем сезоне?
В этом году есть прекрасные исполнители. Например, Сережа Челобанов. Я считаю, что он у нас в отдельной категории артистов находится. Очень талантливый человек. И, кстати, Сережа очень похож на меня. Дело в том, что есть артисты, которые имеют отложенный эффект.
Как это понимать?
Их не сразу замечают, оценивают, распознают, влюбляются. Но проходит время, и они западают в сердце. Отложенный эффект: ты его не видишь, а он уже там внутри, в душе. К тому же, Челобанов, прежде всего, музыкант. Каждый вокалист должен быть музыкантом, ему необходимо чувствовать музыку, ритм, каждый инструмент. Сергей — тонкий художник, у него своя манера. Он индивидуален, плюс ко всему обладает мощной сексуальной харизмой, обаянием… Недаром же в него до сих пор влюбляются девушки, женщины и даже бабушки (смеется).
Что скажете про другую участницу Маргариту Суханкину?
Я знаю, что она заканчивала консерваторию, вроде бы училась на оперную певицу. В этом, конечно, очень сложный момент. У оперных исполнителей немножко другое звукоизвлечение. Попса поется чисто связками, народники, например, поют грудной клеткой. А оперные загоняют звук в нос, у них — носовое звукоизвлечение. Конечно, Суханкиной непросто перейти на легкую попсу. Но она нормально спела. Да, не брала высоких нот, пела достаточно ровно. Мне было бы интереснее послушать что-то оперное от нее. У нее достаточно простые песни на проекте: там не нужен большой диапазон, чтобы напрягаться. В этом выпуске у нее все было гармонично и комфортно.
Многие называют среди фаворитов проекта и Ксению Георгиади…
Я заметила, что члены жюри ею восторгаются. Лично меня поразила ее энергия, которая, так сказать, бьет через край. Она бегала на сцене, кувыркалась. «Живчик» такой: в ней это осталось.
На данный момент в лидерах проекта Азиза. Думаете, она сможет одержать победу в «Суперстаре» во второй раз? (Азиза победила в самом первом сезоне проекта — авт.)
А почему нет? Мне, кстати, журналисты постоянно говорят: «На эстраде у нас есть две дивы: „Зарубина и Азиза“ (улыбается). В том, что Азиза будет одним из главных фаворитов нынешнего сезона, я даже не сомневалась. Она — яркая исполнительница, большой профессионал своего дела. В этом выпуске она спела очень тяжелую песню, реквием прозвучал в ее исполнении. У меня остался осадок — стало тяжело на душе после ее выступления. Тяжелая энергетика в этой песне получилась.
Кстати, часть зрителей считает, что Азизу очень недолюбливает Лера Кудрявцева. Что можете сказать на этот счет?
Я не увидела негативной позиции Леры по отношению к Азизе. Наоборот, на съемке, где присутствовала я, она Азизой так восторгалась! Я не знаю, как в других выпусках, но в этом никакого негатива со стороны Леры не было. Она высказалась об Азизе очень тепло — вы это видели в эфире. Сережа Соседов о ней хорошо сказал, кстати, тоже.
Проект сегодня покинул Михаил Муромов, что для многих стало неожиданностью. Как думаете, почему он ушел так рано?
Миша действительно был какой-то отстраненный от всего, в том числе и от публики. У меня сложилось такое ощущение, будто человек улетел в космос, на Марс. Марс — это планета Миши, которая им управляет. Он же — Скорпион по гороскопу. Миша пел, а, мне казалось, что чихать он хотел на всех и вся. Не было впечатления, что человек находится рядом с нами и вместе со всеми. Артист все же должен работать на публику.
Муромов расстроился из-за ухода?
Он очень расстроился. Миша болезненно воспринял эту ситуацию. Лично воспринял это на себя, даже обозвал нас всех «самоназванное» жюри. Хотя я ему поставила «огонь».
Значит, вас он все-таки вдохновил?
Вы не забывайте, я же замерзала там (смеется).
Ольга, все же напоследок хочется от вас услышать прогноз: кто, на ваш взгляд, одержит победу в этом сезоне и станет «Суперстаром»?
Сложно предсказать, кто победит. Если оценивать по параметрам профессионального качества, то, на мой взгляд, конечно, победу должен одержать Челобанов. А как будет, посмотрим. Впереди еще много выпусков: битва за победу будет жаркой. Это я могу сказать точно.
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