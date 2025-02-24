Челябинцам выставляют квитанции за капремонт с долгом за 10 лет

Жителям Челябинской области, закрывшим спецсчета на капремонт, в ряде случаев регоператор капитального ремонта выставляет квитанции с долгом с 2015 года. Об это URA.RU сообщил председатель комитета заксобрания региона по строительной политике и ЖКХ Алексей Денисенко.
«Жители понимают, что самостоятельно заменить лифты на своем доме они не в состоянии, и принимают решение о закрытии специального счета и возвращении в общий котел. В некоторых случаях управляющие компании, владевшие спецсчетами, передают регоператору капремонта неполные реестры начислений по взносам на капремонт. В ряде случаев часть документации оказывается утерянной, либо такие документы не передаются вовсе. В итоге регоператор вынужден выставлять собственникам квитанции с долгом чуть ли не с 2015 года», — сообщил Денисенко.
По информации Денисенко, фонд выставляет квитанции на основе той информации, которую передала управляющая компания, а это, в большинстве случаев, большая задолженность по каждому лицевому счету. При этом у регоператора не рычагов воздействия на управляющие компании.
Как добавил Денисенко, на ситуацию могут повлиять сами жители многоэтажки. Они могут обратиться в госжилинспекцию, орган местного самоуправления и прокуратуру с требованием принудить управляющую компанию разобраться в начислениях и передать всю информацию о накоплениях по дому регоператору. Также жители могут обратиться к своему депутату, который подскажет, как грамотно организовать эту работу, чтобы регоператор получил информацию о взносах на спецсчет и перестал выставлять счета с задолженностью.
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