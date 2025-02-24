СК предъявил обвинения в мошенничестве врачам-мигрантам, обманувшим челябинку

24 февраля 2025 в 19:39 Размер текста - 17 +

В СК возбудили дело на врачей-мигрантов, обвиняемых в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке Челябинской области врачам родом из Пакистана и Таджикистана предъявили обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчины вынудили заплатить челябинку за наркоз для ее сына. «По версии следствия, 19 февраля обвиняемые сообщили местной жительнице о необходимости передать деньги за применение общего наркоза для ее сына. Женщина передала запрошенную сумму. Врачи обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Преступление выявил отдел экономической безопасности отдела «Троицкий». Деньгами медики распорядились по своему усмотрению. Сейчас их проверяют, в том числе, на выявление других эпизодов мошенничества. О том, что врачи приехали в Троицк из Пакистана и Таджикистана, URA.RU сообщил источник. Оба мужчины имеют российское гражданство, один из них работает анестезиологом, другой — лором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области врачам родом из Пакистана и Таджикистана предъявили обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчины вынудили заплатить челябинку за наркоз для ее сына. «По версии следствия, 19 февраля обвиняемые сообщили местной жительнице о необходимости передать деньги за применение общего наркоза для ее сына. Женщина передала запрошенную сумму. Врачи обвиняются по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по сговору с использованием служебного положения», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Преступление выявил отдел экономической безопасности отдела «Троицкий». Деньгами медики распорядились по своему усмотрению. Сейчас их проверяют, в том числе, на выявление других эпизодов мошенничества. О том, что врачи приехали в Троицк из Пакистана и Таджикистана, URA.RU сообщил источник. Оба мужчины имеют российское гражданство, один из них работает анестезиологом, другой — лором.