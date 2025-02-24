«Ледяной прием Макрона»: Трамп не вышел встречать французского президента, прибывшего на переговоры

Американские журналисты рассказали о визите президента Франции Эммануэля Макрона в США. Французский лидер прибыл в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако тот даже не вышел, чтобы его поприветствовать.
«Никакого официального приема для Эммануэля Макрона по его прибытии в Белый дом. Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона», — сообщает в социальных сетях журналист радио RFI Дэвид Томпсон.
Американские СМИ публикуют видео, на котором видно, как к Белому дому подъезжает автомобиль Макрона — черный «Шевролет». Водитель несколько раз посигналил, чтобы оповестить Трампа о своем прибытии, но американский президент не стал выходить к гостям и журналистам. Сам Макрон вскоре покинул машину, поздоровался с журналистами и зашел в Белый дом. Пользователи соцсетей прокомментировали видеозапись: «Ледяной прием для Макрона», «Трамп даже не счел нужным его встретить», «Никакого протокола! Макрону пришлось сигналить, чтобы обозначить свой приезд»
Эммануэль Макрон прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых будут обсуждаться перспективы прекращения огня на территории Украины. Издание Reuters отмечает, что что у стран есть разногласия по поводу способов урегулирования конфликта.
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