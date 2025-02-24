Филлеры вместо фитнеса: почему мужчины из Москвы вместо спорта выбирают косметологов

Среди московских мужчин, которым за 30-ть, становится все более популярной услуга «наращивание плеч филлерами». Тренажерному залу они предпочли косметический салон. Что примечательно, процедура выходит дешевле, чем стоимость абонемента в спортзал. К тому же, это максимально быстрый способ сделать тело рельефным, избежав изнурительных тренировок.
А вот долговечный ли эффект от такой процедуры? И безопасен ли вообще подобный «тюнинг» для организма? Разбор тренда с экспертами — в новом выпуске шоу «По фактам» от URA.RU. Смотрите ВК Видео.
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