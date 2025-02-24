Рада еще раз попытается доказать нужность Зеленского

Гончаренко: в Раде еще раз попробуют доказать легитимность Зеленского
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Первое голосование по постановлению было провалено украинскими депутатами
Первое голосование по постановлению было провалено украинскими депутатами Фото:

Верховная Рада Украины проведет еще одно голосование, чтобы попробовать продлить полномочия нынешнего лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«„Постановление о поддержке демократии снова подают в Раду, будут пытаться протащить на ближайшем заседании“, — написал депутат в социальных сетях. Он отметил, что повторное голосование проведут в ближайшее время.

Первая попытка продлить полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины не получила необходимого количества голосов в Верховной Раде, несмотря на поддержку 218 депутатов из требуемых 226. Это голосование, прошедшее в присутствии европейских наблюдателей, было критически важным в свете истечения срока его полномочий 20 мая 2024 года и невозможности провести выборы из-за военного положения в стране.

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Верховная Рада Украины проведет еще одно голосование, чтобы попробовать продлить полномочия нынешнего лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «„Постановление о поддержке демократии снова подают в Раду, будут пытаться протащить на ближайшем заседании“, — написал депутат в социальных сетях. Он отметил, что повторное голосование проведут в ближайшее время. Первая попытка продлить полномочия Владимира Зеленского в качестве президента Украины не получила необходимого количества голосов в Верховной Раде, несмотря на поддержку 218 депутатов из требуемых 226. Это голосование, прошедшее в присутствии европейских наблюдателей, было критически важным в свете истечения срока его полномочий 20 мая 2024 года и невозможности провести выборы из-за военного положения в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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