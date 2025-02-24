Второй ХК из Челябинской области вышел в плей-офф КХЛ

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Металлург – Трактор. Магнитогорск, хк металлург, хк трактор, хоккей
Магнитогорский «Металлург» стал пятой командой Востока в плей-офф Фото:

ХК «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область), являющийся действующим чемпионом кубка Гагарина, вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Как передает корреспондент URA.RU, «магнитка» разгромила «Северсталь» (Череповец) со счетом 4:1.

«„Металлург“ стал пятой командой Восточной конференции КХЛ, вышедшей в плей-офф. Команда одержала победу над „Северсталью“ с отрывом в три шайбы», — передает корреспондент URA.RU.

В прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем кубка Гагарина. Сейчас команда находится на пятой строчке турнирной таблицы команд Востока с 74 баллами. Первым в плей-офф выбил себе путевку челябинский «Трактор». Сейчас у «черно-белых» 82 очка.

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ХК «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область), являющийся действующим чемпионом кубка Гагарина, вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Как передает корреспондент URA.RU, «магнитка» разгромила «Северсталь» (Череповец) со счетом 4:1. «„Металлург“ стал пятой командой Восточной конференции КХЛ, вышедшей в плей-офф. Команда одержала победу над „Северсталью“ с отрывом в три шайбы», — передает корреспондент URA.RU. В прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем кубка Гагарина. Сейчас команда находится на пятой строчке турнирной таблицы команд Востока с 74 баллами. Первым в плей-офф выбил себе путевку челябинский «Трактор». Сейчас у «черно-белых» 82 очка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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