Второй ХК из Челябинской области вышел в плей-офф КХЛ

ХК «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область), являющийся действующим чемпионом кубка Гагарина, вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди команд Востока. Как передает корреспондент URA.RU, «магнитка» разгромила «Северсталь» (Череповец) со счетом 4:1.
«„Металлург“ стал пятой командой Восточной конференции КХЛ, вышедшей в плей-офф. Команда одержала победу над „Северсталью“ с отрывом в три шайбы», — передает корреспондент URA.RU.
В прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем кубка Гагарина. Сейчас команда находится на пятой строчке турнирной таблицы команд Востока с 74 баллами. Первым в плей-офф выбил себе путевку челябинский «Трактор». Сейчас у «черно-белых» 82 очка.
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