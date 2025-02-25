В ВТБ раскрыли, насколько Россия близка к дефолту 90-х

Первый зампред ВТБ Пьянов: вероятность повторения дефолта в РФ крайне низка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инфляция в России находится на уровне не выше 10%, отметил Пьянов
Инфляция в России находится на уровне не выше 10%, отметил Пьянов Фото:

Вероятность повторения в России экономического кризиса 1998 года крайне низка. Об этом сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. 

«Смотрите, мы на самом деле очень далеко по всем показателям от 1998 года. Тогда был госдолг, по-моему, к ВВП 100%, сейчас 15%», — заявил Пьянов журналистам в ходе конференц-колла по случаю раскрытия обобщенной консолидированной отчетности Группы ВТБ по МСФО за 2024 год. Он отметил, что в период финансового кризиса 1998 года инфляция достигала 85%, сейчас она поддерживается на уровне не выше 10%.

Пьянов заявил, что от дефолта Россию отделяет и гораздо более высокий уровень компетентности исполнительной власти, сформированной в том числе после кризисов 2014 и 2022 годов. В связи с этим, вероятность повторения дефолта крайне низка, заключил первый зампред ВТБ.  

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Вероятность повторения в России экономического кризиса 1998 года крайне низка. Об этом сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.  «Смотрите, мы на самом деле очень далеко по всем показателям от 1998 года. Тогда был госдолг, по-моему, к ВВП 100%, сейчас 15%», — заявил Пьянов журналистам в ходе конференц-колла по случаю раскрытия обобщенной консолидированной отчетности Группы ВТБ по МСФО за 2024 год. Он отметил, что в период финансового кризиса 1998 года инфляция достигала 85%, сейчас она поддерживается на уровне не выше 10%. Пьянов заявил, что от дефолта Россию отделяет и гораздо более высокий уровень компетентности исполнительной власти, сформированной в том числе после кризисов 2014 и 2022 годов. В связи с этим, вероятность повторения дефолта крайне низка, заключил первый зампред ВТБ.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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