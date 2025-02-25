Замглавы ВТБ рассказал о вероятности возвращения Visa и Mastercard в Россию

Замглавы ВТБ Пьянов: возвращение Visa и Mastercard в РФ маловероятно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пьянов заявил, что возвращение Visa и Mastercard возможно при одном условии
Пьянов заявил, что возвращение Visa и Mastercard возможно при одном условии Фото:

Возвращение платежных систем Visa и Mastercard в Россию маловероятно без снятия американских санкций с Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом журналисту URA.RU сообщил первый замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов.

«По сути, предвестником реального потенциального выхода обратно Visa и Mastercard в Россию может являться снятие американских санкций с НСПК», — заявил Пьянов. По его словам, текущее российское законодательство требует, чтобы все внутренние транзакции осуществлялись через НСПК, однако сигналов о ближайшем снятии санкций пока нет.

Дополнительно он подчеркнул, что НСПК успешно адаптировалась и провела импортозамещение, поэтому интерес к снятию с нее санкций для работы на российском рынке невелик. По его мнению, возвращение Visa и Mastercard не является значимым для РФ, и любые уступки по этому вопросу могли бы быть рассмотрены только в контексте других договоренностей.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении в Россию платежных систем Visa и Mastercard. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина эту информацию опровергла. По ее словам, говорить об их возвращении пока рано.

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Возвращение платежных систем Visa и Mastercard в Россию маловероятно без снятия американских санкций с Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом журналисту URA.RU сообщил первый замглавы ВТБ Дмитрий Пьянов. «По сути, предвестником реального потенциального выхода обратно Visa и Mastercard в Россию может являться снятие американских санкций с НСПК», — заявил Пьянов. По его словам, текущее российское законодательство требует, чтобы все внутренние транзакции осуществлялись через НСПК, однако сигналов о ближайшем снятии санкций пока нет. Дополнительно он подчеркнул, что НСПК успешно адаптировалась и провела импортозамещение, поэтому интерес к снятию с нее санкций для работы на российском рынке невелик. По его мнению, возвращение Visa и Mastercard не является значимым для РФ, и любые уступки по этому вопросу могли бы быть рассмотрены только в контексте других договоренностей. Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении в Россию платежных систем Visa и Mastercard. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина эту информацию опровергла. По ее словам, говорить об их возвращении пока рано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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