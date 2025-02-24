Кате Лель приснился «пророческий сон» об окончании СВО

Певица Катя Лель (настоящее имя Екатерина Чупринина — прим. URA.RU) рассказала, что узнала об окончании СВО из сна. Артистка уверена, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.
«Я видела сон, где ко мне обращались „Россия“. Я понимаю, что там не только я. Четко во сне я слышу: Россия. И взглядом такая: Россия, я — Россия, да, Россия. Россия, готовься — скоро победа. Совсем скоро, поэтому ждем чуда. Так и будет», — рассказала Лель о своем сне, который считает пророческим. Своими предсказаниями она поделилась в интервью для издания News.ru.
Исполнительница популярного хита «Муси-пуси» Катя Лель была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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