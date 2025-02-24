Трамп: у России есть ресурсы, которые интересны США

США заинтересованы в ресурсах, имеющихся в распоряжении России, в том числе редкоземельных металлах. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«У России есть ресурсы, в которых заинтересованы США, в частности — редкоземельные металлы», — рассказал на пресс-конференции президент Штатов. Трансляцию его выступления перед журналистами ведет Белый дом на youtube-канале.
В ходе разговора Трамп также рассказал, что ведет серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они регулярно обсуждают не только украинский конфликт и его завершение, но и экономические проекты между государствами в будущем.
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