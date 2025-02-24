24 февраля 2025

Трамп: у России есть ресурсы, которые интересны США

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Трамп выразил интерес к российским редкоземельным металлам
Трамп выразил интерес к российским редкоземельным металлам Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США заинтересованы в ресурсах, имеющихся в распоряжении России, в том числе редкоземельных металлах. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«У России есть ресурсы, в которых заинтересованы США, в частности — редкоземельные металлы», — рассказал на пресс-конференции президент Штатов. Трансляцию его выступления перед журналистами ведет Белый дом на youtube-канале.

В ходе разговора Трамп также рассказал, что ведет серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они регулярно обсуждают не только украинский конфликт и его завершение, но и экономические проекты между государствами в будущем.

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США заинтересованы в ресурсах, имеющихся в распоряжении России, в том числе редкоземельных металлах. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. «У России есть ресурсы, в которых заинтересованы США, в частности — редкоземельные металлы», — рассказал на пресс-конференции президент Штатов. Трансляцию его выступления перед журналистами ведет Белый дом на youtube-канале. В ходе разговора Трамп также рассказал, что ведет серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что они регулярно обсуждают не только украинский конфликт и его завершение, но и экономические проекты между государствами в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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