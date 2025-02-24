«Рольф»: есть шесть категорий авто, которые не получится застраховать

Страховые компании в России могут отказать в страховании автомобилей в шести случаях, в которых у транспортных средств есть проблемы с документами, состоянием или они находятся в зоне ЧП или боевых действий. Об этом сообщили в правовом департаменте группы компаний дилерского холдинга «Рольф».
«Высокорисковая категория автомобилей — это те, которые находятся в зоне ЧП или боевых действий. Вероятность наступления страхового случая по ним крайне велика, поэтому страховать такое транспортное средство cтраховые компании не хотят», — передает «Газета.ру».
Кроме того, эксперты холдинга уточнили, что проблемы с оформлением КАСКО могут возникнуть и у владельцев автомобилей, которые находятся в аварийном состоянии или разукомплектованы. Также не подлежат страхованию транспортные средства, ввезенные с таможенными нарушениями или без необходимых документов, таких как идентификационные номера, талон техосмотра и свидетельство госрегистрации.
Ранее URA.RU писало о том, что в РФ взлетели цены на автозапчасти. Ремонт иномарок из-за этого подорожал на 20-50%. Больше всего это отразилось на европейских брендах, таких как Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen.
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