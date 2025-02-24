24 февраля 2025

Ключевого фигуранта по делу экс-мэра Сургута освободили из СИЗО. Инсайд

Подозреваемой по делу экс-мэра Сургута начальнице УК «Диалог» отменили арест
© Служба новостей «URA.RU»
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Директора УК «Диалог» Викторию Абрагимову выпустили из СИЗО
Директора УК «Диалог» Викторию Абрагимову выпустили из СИЗО Фото:
новость из сюжета
Следователи возбудили уголовное дело на экс-мэра Сургута Филатова

Ключевого фигуранта по делу экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова выпустили из СИЗО. По данным источников URA.RU, речь идет о директоре известной по скандалам на коммунальном рынке Нижневартовска управляющей компании «Диалог» Виктории Абрагимовой.

«Говорят, она, как и экс-градоначальник, пошла на сделку со следствием, и меру пресечения изменили», — уточняет инсайдер. Она в числе других подозреваемых по делу о коммерческом была арестована немногим позже Филатова.

В пресс-службе УФСИН отказались раскрывать информацию, ссылаясь на персональные данные. В компании затруднились раскрыть подробности о местонахождении руководителя. «Связи с Абрагимовой нет. Вопрос о смене директора до получения обвинительного приговора и всех обжалований компания не рассматривает. Обязанности исполняет замдиректора Халилов», — уточнили в пресс-службе «Диалога».

Ранее URA.RU публиковало материал о переделе рынка ЖКХ в ХМАО и его возможной связи с арестами двух бывших заместителей губернатора Натальи Комаровой — Алексея Шипилова и Андрея Филатова. В деле о коммерческом подкупе пять подозреваемых, но их может стать больше.

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Ключевого фигуранта по делу экс-мэра Сургута (ХМАО) Андрея Филатова выпустили из СИЗО. По данным источников URA.RU, речь идет о директоре известной по скандалам на коммунальном рынке Нижневартовска управляющей компании «Диалог» Виктории Абрагимовой. «Говорят, она, как и экс-градоначальник, пошла на сделку со следствием, и меру пресечения изменили», — уточняет инсайдер. Она в числе других подозреваемых по делу о коммерческом была арестована немногим позже Филатова. В пресс-службе УФСИН отказались раскрывать информацию, ссылаясь на персональные данные. В компании затруднились раскрыть подробности о местонахождении руководителя. «Связи с Абрагимовой нет. Вопрос о смене директора до получения обвинительного приговора и всех обжалований компания не рассматривает. Обязанности исполняет замдиректора Халилов», — уточнили в пресс-службе «Диалога». Ранее URA.RU публиковало материал о переделе рынка ЖКХ в ХМАО и его возможной связи с арестами двух бывших заместителей губернатора Натальи Комаровой — Алексея Шипилова и Андрея Филатова. В деле о коммерческом подкупе пять подозреваемых, но их может стать больше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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