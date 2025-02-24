24 февраля 2025

Мизулина: 13-летняя пермячка победила в конкурсе ко Дню защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
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На конкурс не принимали рисунки, сгенерированные нейросетью
На конкурс не принимали рисунки, сгенерированные нейросетью Фото:

На всероссийском конкурсе рисунков к 23 февраля в число победителей вошла 13-летняя жительница Перми Вероника. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Организация занималась отбором работ.

«Публикую список победителей последнего конкурса. Новый — уже в четверг», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. В перечне — пока 40 фамилий. На 14-й строчке — 13-летняя пермячка Вероника.

Лига регулярно проводит конкурсы различной направленности. Ранее URA.RU писало о юной жительнице Прикамья Василине, которая одержала победу, прислав ко Дню семьи рассказ о свои близких. А еще одной пермячке Евангелине достался фирменный мерч после победы в конкурсе видеоработ.

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На всероссийском конкурсе рисунков к 23 февраля в число победителей вошла 13-летняя жительница Перми Вероника. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Организация занималась отбором работ. «Публикую список победителей последнего конкурса. Новый — уже в четверг», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. В перечне — пока 40 фамилий. На 14-й строчке — 13-летняя пермячка Вероника. Лига регулярно проводит конкурсы различной направленности. Ранее URA.RU писало о юной жительнице Прикамья Василине, которая одержала победу, прислав ко Дню семьи рассказ о свои близких. А еще одной пермячке Евангелине достался фирменный мерч после победы в конкурсе видеоработ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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