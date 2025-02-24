Мизулина: 13-летняя пермячка победила в конкурсе ко Дню защитника Отечества

На всероссийском конкурсе рисунков к 23 февраля в число победителей вошла 13-летняя жительница Перми Вероника. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Организация занималась отбором работ.
«Публикую список победителей последнего конкурса. Новый — уже в четверг», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. В перечне — пока 40 фамилий. На 14-й строчке — 13-летняя пермячка Вероника.
Лига регулярно проводит конкурсы различной направленности. Ранее URA.RU писало о юной жительнице Прикамья Василине, которая одержала победу, прислав ко Дню семьи рассказ о свои близких. А еще одной пермячке Евангелине достался фирменный мерч после победы в конкурсе видеоработ.
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