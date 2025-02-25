ВСУ расстреляли почти всех жителей пятиэтажного дома в Селидово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ убили мирных жителей в Селидово, потому что считали их врагами народа
ВСУ убили мирных жителей в Селидово, потому что считали их врагами народа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Селидово украинские военные убили почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса. Об этом сообщил местный житель Дмитрий, эвакуированный из города.

«Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные», — рассказал Дмитрий. Его слова передает РИА Новости. 

Он добавил, что ВСУ стреляли в местных жителей даже в подъезде дома. Все происходило на улице Щорса, 19. По словам очевидцев, тела расстрелянных лежали повсюду: на улице перед двором, в подъездах, на перекрестке. Тела некому было убирать, а когда ВС РФ освободили город, то они помогали гражданским с уборкой тел. Убийства происходили по причине того, что украинские военные считали оставшихся жителей предателями, сепаратистами и врагами народа. 

Ранее в селе Русское Поречное в Курской области ВСУ совершили массовое убийство мирных жителей. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что среди погибших насчитывается 22 человека, в том числе восемь женщин. Она добавила, что эти женщины были также жертвами насильственных действий. Тела убитых были скрыты в подвалах, откуда их позже извлекли российские следователи в сотрудничестве с военными. Председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимир Рогов заявил, что действия ВСУ в Курской области нужно признать геноцидом. Он провел аналогию с преступлениями нацистов во время Великой Отечественной войны, пишет деловое издание «Взгляд». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Селидово украинские военные убили почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса. Об этом сообщил местный житель Дмитрий, эвакуированный из города. «Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные», — рассказал Дмитрий. Его слова передает РИА Новости.  Он добавил, что ВСУ стреляли в местных жителей даже в подъезде дома. Все происходило на улице Щорса, 19. По словам очевидцев, тела расстрелянных лежали повсюду: на улице перед двором, в подъездах, на перекрестке. Тела некому было убирать, а когда ВС РФ освободили город, то они помогали гражданским с уборкой тел. Убийства происходили по причине того, что украинские военные считали оставшихся жителей предателями, сепаратистами и врагами народа.  Ранее в селе Русское Поречное в Курской области ВСУ совершили массовое убийство мирных жителей. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что среди погибших насчитывается 22 человека, в том числе восемь женщин. Она добавила, что эти женщины были также жертвами насильственных действий. Тела убитых были скрыты в подвалах, откуда их позже извлекли российские следователи в сотрудничестве с военными. Председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимир Рогов заявил, что действия ВСУ в Курской области нужно признать геноцидом. Он провел аналогию с преступлениями нацистов во время Великой Отечественной войны, пишет деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...