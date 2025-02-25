В Селидово украинские военные убили почти всех жителей пятиэтажного дома по улице Щорса. Об этом сообщил местный житель Дмитрий, эвакуированный из города.
«Ломились в квартиры, барабанили в двери, люди, которые не отзывались и не открывали, те остались живы, не выбивали дверь, если никто не открывает, а если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы, пулеметы ручные», — рассказал Дмитрий. Его слова передает РИА Новости.
Он добавил, что ВСУ стреляли в местных жителей даже в подъезде дома. Все происходило на улице Щорса, 19. По словам очевидцев, тела расстрелянных лежали повсюду: на улице перед двором, в подъездах, на перекрестке. Тела некому было убирать, а когда ВС РФ освободили город, то они помогали гражданским с уборкой тел. Убийства происходили по причине того, что украинские военные считали оставшихся жителей предателями, сепаратистами и врагами народа.
Ранее в селе Русское Поречное в Курской области ВСУ совершили массовое убийство мирных жителей. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что среди погибших насчитывается 22 человека, в том числе восемь женщин. Она добавила, что эти женщины были также жертвами насильственных действий. Тела убитых были скрыты в подвалах, откуда их позже извлекли российские следователи в сотрудничестве с военными. Председатель комитета Общественной палаты по делам суверенитета Владимир Рогов заявил, что действия ВСУ в Курской области нужно признать геноцидом. Он провел аналогию с преступлениями нацистов во время Великой Отечественной войны, пишет деловое издание «Взгляд».
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