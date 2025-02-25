Макрон загрустил после отказа Трампа называть Путина диктатором. Видео

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Макрон загрустил из-за слов Трампа
Макрон загрустил из-за слов Трампа Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон перестал улыбаться после того, как глава США Дональд Трамп не захотел называть российского коллегу Владимира Путина диктатором. Это произошло во время встречи глав Штатов и Франции в Вашингтоне. 

Во время проведения встречи один из журналистов напомнил Трампу о его ранее сделанном заявлении, в котором Владимир Зеленский был назван диктатором. Корреспондент поинтересовался, может ли американский лидер использовать подобное выражение в отношении Владимира Путина. В ответ на это Дональд Трамп заявил, что не применяет такие термины бездумно.

Эммануэль Макрон в этой ситуации изначально улыбался, однако он стал более серьезным из-за ответа Трампа. После этого французский лидер поднял брови, но продолжил кивать, демонстрируя внимание к дискуссии.

Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он добавил, что глава киевского режима плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивает у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а также не хочет проводить на Украине президентские выборы, пишет 360.ru. 

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Президент Франции Эммануэль Макрон перестал улыбаться после того, как глава США Дональд Трамп не захотел называть российского коллегу Владимира Путина диктатором. Это произошло во время встречи глав Штатов и Франции в Вашингтоне.  Во время проведения встречи один из журналистов напомнил Трампу о его ранее сделанном заявлении, в котором Владимир Зеленский был назван диктатором. Корреспондент поинтересовался, может ли американский лидер использовать подобное выражение в отношении Владимира Путина. В ответ на это Дональд Трамп заявил, что не применяет такие термины бездумно. Эммануэль Макрон в этой ситуации изначально улыбался, однако он стал более серьезным из-за ответа Трампа. После этого французский лидер поднял брови, но продолжил кивать, демонстрируя внимание к дискуссии. Ранее Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он добавил, что глава киевского режима плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивает у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а также не хочет проводить на Украине президентские выборы, пишет 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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