Shot: детский психолог совратил школьницу во время приема в Иркутске

В Иркутске детский психолог Михаил К. во время приема напал на 14-летнюю школьницу и начал совращать ее. На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили журналисты.
«Родители школьницы обратились за помощью к Михаилу К. из-за ее проблем с переходным возрастом. <...> Когда школьница пришла к психологу, он сразу начал оказывать ей знаки внимания, а затем напал и начал совращать», — передает Life информацию из telegram-канала Shot.
Семья нашла психолога с опытом более пяти лет в интернете. Стоимость одного сеанса у него длительностью 50 минут составляет три тысячи рублей. В сети он представлялся как квалифицированный специалист в области психологии, имеющий диплом по специальности «педагог-психолог экстренной психологической помощи». Мужчина работал со взрослыми и подростками старше 15 лет. В настоящий момент Михаил находится под подпиской о невыезде, за совращение школьницы ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
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