Что известно о главе челябинского села и депутате, убивших женщину: пытали, жгли живьем. Фото

Глава челябинского села и депутат с особой жестокостью убили женщину

25 февраля 2025 в 12:10 Размер текста - 17 +

Женщину сначала избили, а потом зарезали Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Челябинской области по подозрению в убийстве женщины с особой жестокостью задержаны глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. Как произошло убийство и что известно о подозреваемых — в материале на URA.RU. Что известно о жестоком убийстве женщины в челябинском селе Убийство 46-летней Гульназы Валеевой произошло вечером 23 февраля. Трое пьяных мужчины, в числе которых был Рудский, Брухаль и его сын Андрей, договорились похитить из дома по улице Братьев Смирновых женщину. С Валеевой у Рудских был давний конфликт, еще со школы. Похитители расправились с женщиной с особой жестокостью, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Валееву силой загрузили в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули около дороги Кизильское — Бреды — Мариинский, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова сестры погибшей. Рудский и Валеева были одноклассниками, много лет назад между ними произошел конфликт. Валеева после школы уехала из села, но недавно вернулась и купила дом на окраине. Рудский преследовал Валееву с момента ее возвращения. Что известно о главе села Дмитрии Рудском Дмитрий Рудский родился 20 января 1978 года. Закончил Брединской вечернюю школу в 1995 году, имеет среднее образование. С 1996 года по 1998 проходил военную службу. После возвращения 20 лет работал водителем. В 2018 году избран главой Рымникского сельского поселения. Что известно о депутате Александре Брухале Александр Брухаль родился 21 сентября 1964 года. Является депутатом Собрания депутатов Брединского муниципального района, член фракции «Единая Россия». Работал также управляющим отделом администрации Рымникского сельского поселения. Возбуждение уголовного дела По факту убийства возбуждены уголовные дела по пунктам а, в, г части второй статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Также по пунктам в, д, ж части второй статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору). Дмитрий Рудский Фото с официального сайта Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области Александр Брухаль Фото с сайта Собрания депутатов Брединского района Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области по подозрению в убийстве женщины с особой жестокостью задержаны глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. Как произошло убийство и что известно о подозреваемых — в материале на URA.RU. Убийство 46-летней Гульназы Валеевой произошло вечером 23 февраля. Трое пьяных мужчины, в числе которых был Рудский, Брухаль и его сын Андрей, договорились похитить из дома по улице Братьев Смирновых женщину. С Валеевой у Рудских был давний конфликт, еще со школы. Похитители расправились с женщиной с особой жестокостью, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области. Валееву силой загрузили в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули около дороги Кизильское — Бреды — Мариинский, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова сестры погибшей. Рудский и Валеева были одноклассниками, много лет назад между ними произошел конфликт. Валеева после школы уехала из села, но недавно вернулась и купила дом на окраине. Рудский преследовал Валееву с момента ее возвращения. Дмитрий Рудский родился 20 января 1978 года. Закончил Брединской вечернюю школу в 1995 году, имеет среднее образование. С 1996 года по 1998 проходил военную службу. После возвращения 20 лет работал водителем. В 2018 году избран главой Рымникского сельского поселения. Александр Брухаль родился 21 сентября 1964 года. Является депутатом Собрания депутатов Брединского муниципального района, член фракции «Единая Россия». Работал также управляющим отделом администрации Рымникского сельского поселения. По факту убийства возбуждены уголовные дела по пунктам а, в, г части второй статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Также по пунктам в, д, ж части второй статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).