В Челябинской области по подозрению в убийстве женщины с особой жестокостью задержаны глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский, а также депутат Александр Брухаль и его сын Андрей. Как произошло убийство и что известно о подозреваемых — в материале на URA.RU.
Что известно о жестоком убийстве женщины в челябинском селе
Убийство 46-летней Гульназы Валеевой произошло вечером 23 февраля. Трое пьяных мужчины, в числе которых был Рудский, Брухаль и его сын Андрей, договорились похитить из дома по улице Братьев Смирновых женщину. С Валеевой у Рудских был давний конфликт, еще со школы. Похитители расправились с женщиной с особой жестокостью, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.
Валееву силой загрузили в машину, вывезли в соседнее село Морозовку, где привязали к дереву, били, пытали и поджигали живьем. Потом зарезали, а тело выкинули около дороги Кизильское — Бреды — Мариинский, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на слова сестры погибшей. Рудский и Валеева были одноклассниками, много лет назад между ними произошел конфликт. Валеева после школы уехала из села, но недавно вернулась и купила дом на окраине. Рудский преследовал Валееву с момента ее возвращения.
Что известно о главе села Дмитрии Рудском
Дмитрий Рудский родился 20 января 1978 года. Закончил Брединской вечернюю школу в 1995 году, имеет среднее образование. С 1996 года по 1998 проходил военную службу. После возвращения 20 лет работал водителем. В 2018 году избран главой Рымникского сельского поселения.
Что известно о депутате Александре Брухале
Александр Брухаль родился 21 сентября 1964 года. Является депутатом Собрания депутатов Брединского муниципального района, член фракции «Единая Россия». Работал также управляющим отделом администрации Рымникского сельского поселения.
Возбуждение уголовного дела
По факту убийства возбуждены уголовные дела по пунктам а, в, г части второй статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Также по пунктам в, д, ж части второй статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!