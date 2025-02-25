Свердловчане хоронят срочника, которого убила американская ракета в Курске. Фото

25 февраля 2025 в 13:03 Размер текста - 17 +

Даниилу С. было всего 18 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU В Верхней Салде (Свердловская область) прощаются со срочником Даниилом С., погибшим в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими ракетами ATACMS. Проводить его в последний путь пришли несколько десятков человек — родные, друзья, учителя, передает журналист URA.RU с похоронной процессии. «Он был для нас истинным братом, человеком, который всегда был готов прийти на помощь, выслушать, поддержать и разделить радость. Каждый из нас осознает, что нашей обязанностью является сохранение памяти о нем», — поделился с URA.RU один из школьных товарищей погибшего солдата. По словам подруги детства Елизаветы, которая пришла на прощание с мамой, Даниил был добрым и чутким. «Даня был очень дорог мне. Я до сих пор не верю, что его не стало. Мне больно. Особенно тяжело видеть, как страдают родители. Он был неравнодушным и очень справедливым парнем. Мне будет очень его не хватать», — поделилась она. Даниил проходил срочную службу в Бурятии. В ноябре он был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Юноша погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Даниила представили к ордену Мужества посмертно. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Салде (Свердловская область) прощаются со срочником Даниилом С., погибшим в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) американскими ракетами ATACMS. Проводить его в последний путь пришли несколько десятков человек — родные, друзья, учителя, передает журналист URA.RU с похоронной процессии. «Он был для нас истинным братом, человеком, который всегда был готов прийти на помощь, выслушать, поддержать и разделить радость. Каждый из нас осознает, что нашей обязанностью является сохранение памяти о нем», — поделился с URA.RU один из школьных товарищей погибшего солдата. По словам подруги детства Елизаветы, которая пришла на прощание с мамой, Даниил был добрым и чутким. «Даня был очень дорог мне. Я до сих пор не верю, что его не стало. Мне больно. Особенно тяжело видеть, как страдают родители. Он был неравнодушным и очень справедливым парнем. Мне будет очень его не хватать», — поделилась она. Даниил проходил срочную службу в Бурятии. В ноябре он был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Юноша погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела со стороны ВСУ. Ему было 18 лет. Даниила представили к ордену Мужества посмертно.