Следком: по факту нападения на генконсульство РФ во Франции возбудили дело

По факту взрыва у генконсульства РФ в Марселе (Франция) возбуждено уголовное дело по статье о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на Генеральное консульство Российской Федерации в г. Марселе Французской Республики по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 360 УК РФ», — заявила Петренко, ее слова передает Следком в своем telegram-канале. Так, 24 февраля злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию генконсульства.
В годовщину начала российско-украинского конфликта, 24 февраля, в помещении генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших среди людей нет. Неподалеку от места инцидента был найден угнанный автомобиль. Группа саперов уже завершила обследование территории. Ранее Служба внешней разведки России выразила опасения относительно возможных атак на российские дипломатические миссии в Европе, которые могут быть организованы Украиной.
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