Жительницу Мытищ задержали за вандализм на патриотической выставке в Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка из Подмосковья была задержана полицией за нанесение антиправительственных и проукраинских лозунгов на стенды патриотической фотовыставки «Вместе к Победе». В отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту вандализма.
«23-летняя девушка из Подмосковья стала в Петербурге фигуранткой уголовного дела о вандализме», — пишет сетевое издание 78.ru. Сообщается, что девушка использовала черную краску из аэрозольного баллончика для своих надписей. Полиция оперативно отреагировала на происходящее, задержав вандала на месте преступления.
По предварительной информации, задержанная приехала в Петербург из Мытищ и временно проживала в хостеле на Казанской улице. Она также активно участвует в спортивной жизни, играя в женской любительской футбольной лиге. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Она столкнется с судебным разбирательством, в ходе которого будет определено наказание. В соответствии с законодательством, ей может грозить штраф или арест на срок до трех месяцев.
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