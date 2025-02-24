В Кургане начали снос незаконно построенного кафе «Апшерон» на 263 километре трассы «Иртыш». На территории работают экскаватор и грузовая техника, начинают ломать здания заведения. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ.
«Придорожное кафе „Апшерон“ начали сносить. На месте работает бригада рабочих, экскаватор и грузовая машина», — передает корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что кафе «Апшерон» сносится за счет бюджета мэрии Кургана. Управление капстроительства заключило контракт на демонтаж общепита за 600 тысяч рублей. Заведение на трассе было построено незаконно. Его владельцами является семья азербайджанских бизнесменов Алиевых. Самострой должны были демонтировать еще до 2029 года, однако решение суда не было исполнено, а придорожное заведение продолжало работать. В феврале собственник пытался продать здание под разбор на строительные материалы, но спустя неделю удалил публикацию.
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