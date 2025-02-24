В школах Ханты-Мансийска продлен дистант

В школах Ханты-Мансийска до 28 февраля продлено дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ. Информация об этом размещена на сайтах образовательных учреждений.
«В период с 26 февраля 2025 года по 28 февраля 2025 года включительно реализация образовательных программ 1-11 классов будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов с применением информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“, — говорится в сообщениях, которые учреждения публикуют на своей странице в соцсети „Вконтакте“. В расписании ни сайтах также отмечается, что занятия будут проходить в дистанционной форме.
Ранее агентство писало, что все школы Ханты-Мансийска переведены на дистант. Ученики находятся на «удаленке» с 18 февраля.
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