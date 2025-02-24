24 февраля 2025

В школах Ханты-Мансийска продлен дистант

Школы Ханты-Мансийска останутся на дистанционном обучении до 28 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники останутся на удаленке до 28 февраля
Школьники останутся на удаленке до 28 февраля Фото:

В школах Ханты-Мансийска до 28 февраля продлено дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ. Информация об этом размещена на сайтах образовательных учреждений.

«В период с 26 февраля 2025 года по 28 февраля 2025 года включительно реализация образовательных программ 1-11 классов будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов с применением информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“, — говорится в сообщениях, которые учреждения публикуют на своей странице в соцсети „Вконтакте“. В расписании ни сайтах также отмечается, что занятия будут проходить в дистанционной форме.

Ранее агентство писало, что все школы Ханты-Мансийска переведены на дистант. Ученики находятся на «удаленке» с 18 февраля.

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В школах Ханты-Мансийска до 28 февраля продлено дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ. Информация об этом размещена на сайтах образовательных учреждений. «В период с 26 февраля 2025 года по 28 февраля 2025 года включительно реализация образовательных программ 1-11 классов будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов с применением информационно-коммуникационной образовательной платформы „Сферум“, — говорится в сообщениях, которые учреждения публикуют на своей странице в соцсети „Вконтакте“. В расписании ни сайтах также отмечается, что занятия будут проходить в дистанционной форме. Ранее агентство писало, что все школы Ханты-Мансийска переведены на дистант. Ученики находятся на «удаленке» с 18 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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