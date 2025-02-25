Челябинка создала дубайский кулич к Пасхе. Фото

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В состав «дубайского» кулича вошли фисташки, шоколад и тесто катаифи
В состав «дубайского» кулича вошли фисташки, шоколад и тесто катаифи Фото:

Кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова создала рецепт кулича, вдохновленный дубайским шоколадом. Женщина презентовала обучающий урок в соцсетях.

«В этом году мне пришла идея сделать трендовую начинку кулича с фисташкой и хрустящим слоем. Себестоимость получилась очень адекватной. Однозначно рекомендую брать в пасхальный ассортимент», — заявила Абрамова в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). 

Абрамова уточнила, что в состав теста она включила фисташковую муку, лепестки фисташки, кусочки шоколада и растопленный шоколад. Внутри прослойки хрустящее тесто катаифи, а шапочка кулича украшена фисташками с шоколадом. В микроволновке начинка при этом становится мягкой и вытекающей. Куличи продавать Абрамова не планирует, предлагая другим кондитерам приобрести рецепт.

Кулич по мотивам дубайского шоколада придумала челябинка
Кулич по мотивам дубайского шоколада придумала челябинка
Фото:

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Кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова создала рецепт кулича, вдохновленный дубайским шоколадом. Женщина презентовала обучающий урок в соцсетях. «В этом году мне пришла идея сделать трендовую начинку кулича с фисташкой и хрустящим слоем. Себестоимость получилась очень адекватной. Однозначно рекомендую брать в пасхальный ассортимент», — заявила Абрамова в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).  Абрамова уточнила, что в состав теста она включила фисташковую муку, лепестки фисташки, кусочки шоколада и растопленный шоколад. Внутри прослойки хрустящее тесто катаифи, а шапочка кулича украшена фисташками с шоколадом. В микроволновке начинка при этом становится мягкой и вытекающей. Куличи продавать Абрамова не планирует, предлагая другим кондитерам приобрести рецепт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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