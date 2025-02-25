Кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова создала рецепт кулича, вдохновленный дубайским шоколадом. Женщина презентовала обучающий урок в соцсетях.
«В этом году мне пришла идея сделать трендовую начинку кулича с фисташкой и хрустящим слоем. Себестоимость получилась очень адекватной. Однозначно рекомендую брать в пасхальный ассортимент», — заявила Абрамова в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Абрамова уточнила, что в состав теста она включила фисташковую муку, лепестки фисташки, кусочки шоколада и растопленный шоколад. Внутри прослойки хрустящее тесто катаифи, а шапочка кулича украшена фисташками с шоколадом. В микроволновке начинка при этом становится мягкой и вытекающей. Куличи продавать Абрамова не планирует, предлагая другим кондитерам приобрести рецепт.
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