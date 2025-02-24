Турагенты заманивают модниц из ХМАО на шоппинг в Армению

Турагенты предлагают югорским модницам отправиться на шоппинг в Армению обновить гардероб у местных дизайнеров. В программу также включена дегустация деликатесов и экскурсия по живописным местам. Тенденцию URA.RU обсудило с директором туркомпании «Сибирская медведица» Татьяной Алферовой.
«Предложения по разным направлениям и странам готовим исходя из партнерских отношений с местными гидами и туроператорами. Когда отбираем гидов на разных территориях, смотрим более интересные программы, изучаем сами страны. Армения сейчас достаточно популярное направление, да и вообще многие туристы по разным причинам обратили свои взоры на постсоветское пространство. К тому же, туда можно ехать по российскому паспорту», — рассказала собеседница агентства.
Как выяснилось, Армения привлекает туристов не только природными красотами и гастрономией, а и колоритной модой. В основу местных брендов дизайнеры часто закладывают традиции. Наиболее успешные из них даже представляют свою одежду на престижных показах. «Армянских дизайнеров часто отмечают на различных показах в Италии, например. В Ереване много брендовых бутиков от местных производителей, а сама одежда не уступает по качеству и мировым брендам», — добавила Алферова.
Модниц также обещают сводить на коньячный завод и показать самое большое пресное озеро Кавказа Севан. Вдобавок к прогулке югорчанки смогут отведать морепродукты.
Между тем югорские туроператоры ожидают высокий спрос на отдых в Абхазии летом. Ранее в беседе c URA.RU эксперты агентства «Туры.86» связали возможный наплыв клиентов с запуском прямых рейсов из ХМАО в Сухум.
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