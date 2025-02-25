Куратор ЛДПР в УрФО может попасть в Госдуму на фоне карьерного взлета однопартийца

Лидер уральских либерал-демократов Владимир Сысоев может попасть в Госдуму, получив мандат депутата-однопартийца от «тюменской матрешки» Евгения Маркова. Парламентарию прочат пост заместителя министра природных ресурсов РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политистеблишменте УрФО.
«Марков рассматривается на пост замминистра природных ресурсов. Об этом уже рассказали депутатам ЛДПР на заседании фракции в Госдуме. Если такое кадровое решение состоится, то Сысоев займет его кресло в федеральном парламенте», — рассказал инсайдер.
Марков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Сысоев не подтвердил и не опроверг возможный переход. Однако он был в федеральном списке либерал-демократов на выборах в Госдуму 2021 года, поэтому вполне может претендовать на кресло в Госдуме. Аналогичный случай происходил в позапрошлом созыве, когда Сысоев сменил депутата от Брянской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в случае перехода Сысоева в Госдуму, кресло депутата Тюменской областной думы окажется вакантным. На эту позицию прочат Александра Лобова, который неожиданно решил сложить полномочия члена избирательной комиссии ХМАО.
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