Куратор ЛДПР в УрФО может попасть в Госдуму на фоне карьерного взлета однопартийца

Лидеру уральской ЛДПР Сысоеву прочат место Маркова в Госдуме
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Лидеру уральской ЛДПР Сысоеву прочат место в Госдуме
Лидеру уральской ЛДПР Сысоеву прочат место в Госдуме Фото:

Лидер уральских либерал-демократов Владимир Сысоев может попасть в Госдуму, получив мандат депутата-однопартийца от «тюменской матрешки» Евгения Маркова. Парламентарию прочат пост заместителя министра природных ресурсов РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политистеблишменте УрФО.

«Марков рассматривается на пост замминистра природных ресурсов. Об этом уже рассказали депутатам ЛДПР на заседании фракции в Госдуме. Если такое кадровое решение состоится, то Сысоев займет его кресло в федеральном парламенте», — рассказал инсайдер.

Марков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Сысоев не подтвердил и не опроверг возможный переход. Однако он был в федеральном списке либерал-демократов на выборах в Госдуму 2021 года, поэтому вполне может претендовать на кресло в Госдуме. Аналогичный случай происходил в позапрошлом созыве, когда Сысоев сменил депутата от Брянской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в случае перехода Сысоева в Госдуму, кресло депутата Тюменской областной думы окажется вакантным. На эту позицию прочат Александра Лобова, который неожиданно решил сложить полномочия члена избирательной комиссии ХМАО.

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Лидер уральских либерал-демократов Владимир Сысоев может попасть в Госдуму, получив мандат депутата-однопартийца от «тюменской матрешки» Евгения Маркова. Парламентарию прочат пост заместителя министра природных ресурсов РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в политистеблишменте УрФО. «Марков рассматривается на пост замминистра природных ресурсов. Об этом уже рассказали депутатам ЛДПР на заседании фракции в Госдуме. Если такое кадровое решение состоится, то Сысоев займет его кресло в федеральном парламенте», — рассказал инсайдер. Марков не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Сысоев не подтвердил и не опроверг возможный переход. Однако он был в федеральном списке либерал-демократов на выборах в Госдуму 2021 года, поэтому вполне может претендовать на кресло в Госдуме. Аналогичный случай происходил в позапрошлом созыве, когда Сысоев сменил депутата от Брянской области. Ранее URA.RU сообщало, что в случае перехода Сысоева в Госдуму, кресло депутата Тюменской областной думы окажется вакантным. На эту позицию прочат Александра Лобова, который неожиданно решил сложить полномочия члена избирательной комиссии ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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