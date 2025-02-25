Члену избиркома ХМАО прочат кресло депутата Тюменской областной думы

Члену Избиркома ХМАО Лобову прочат пост в Тюменской областной думе
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Лобову прочат пост в Тюменской областной думе
Лобову прочат пост в Тюменской областной думе Фото:

Освободившееся место депутата Тюменской областной думы после перехода лидера уральских либерал-демократов Владимира Сысоева в Госдуму прочат члену избиркома ХМАО Александру Лобову. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте региона.

«Место Сысоева в Тюменской облдуме прочат члену ИК ХМАО Лобову. Рокировка произойдет, когда Сысоев сменит кубанца Юрия Напсо в Госдуме», — сообщил инсайдер.

ЛДПР уже устраивали такую ротацию накануне выборов 2021 года, когда в парламенте освободилось место уехавшего на Ямал Садовникова. Лобов тогда просидел в Тюмени около года. Он уже подал заявление о сложении полномочий члена избиркома. Одобрить его отставку дума ХМАО должна 27 февраля.

Вопрос о сложении полномочий Напсо рассмотрит комиссия по этике Госдумы. Его обвиняют в прогулах заседаний федерального парламента. Сам Напсо в своем telegram-канале указал, что находится на лечении в ОАЭ и перенес серьезное хирургическое вмешательство.

Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Лобов не ответил на сообщения журналиста агентства.

Сысоев не подтвердил и не опроверг возможный переход. Однако он был в федеральном списке либерал-демократов на выборах в Госдуму 2021 года, поэтому вполне может претендовать на кресло в Госдуме. Аналогичный случай происходил в позапрошлом созыве, когда Сысоев сменил депутата от Брянской области.

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Освободившееся место депутата Тюменской областной думы после перехода лидера уральских либерал-демократов Владимира Сысоева в Госдуму прочат члену избиркома ХМАО Александру Лобову. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте региона. «Место Сысоева в Тюменской облдуме прочат члену ИК ХМАО Лобову. Рокировка произойдет, когда Сысоев сменит кубанца Юрия Напсо в Госдуме», — сообщил инсайдер. ЛДПР уже устраивали такую ротацию накануне выборов 2021 года, когда в парламенте освободилось место уехавшего на Ямал Садовникова. Лобов тогда просидел в Тюмени около года. Он уже подал заявление о сложении полномочий члена избиркома. Одобрить его отставку дума ХМАО должна 27 февраля. Вопрос о сложении полномочий Напсо рассмотрит комиссия по этике Госдумы. Его обвиняют в прогулах заседаний федерального парламента. Сам Напсо в своем telegram-канале указал, что находится на лечении в ОАЭ и перенес серьезное хирургическое вмешательство. Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Лобов не ответил на сообщения журналиста агентства. Сысоев не подтвердил и не опроверг возможный переход. Однако он был в федеральном списке либерал-демократов на выборах в Госдуму 2021 года, поэтому вполне может претендовать на кресло в Госдуме. Аналогичный случай происходил в позапрошлом созыве, когда Сысоев сменил депутата от Брянской области.
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