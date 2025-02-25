Маск поставил цель «уволить» с работы американских госслужащих хитрым способом

Глава департамента государственной эффективности США Илон Маск проверит отчеты о работе госслужащих с помощью искусственного интеллекта. Программа сможет определить, насколько важную работу выполнил сотрудник, сообщает NBC.
«Ответы на электронное письмо, направленное Илоном Маском госслужащим..., как ожидается, будут переданы системе искусственного интеллекта... Эта система определит, является ли работа конкретного сотрудника критически важной для организации или нет», — говорится в материале.
ИИ работает на языковой модели. Именно поэтому Маск потребовал от госслужащих не присылать в ответ ссылки и вложения. При этом он сообщал, что отказ от выполнения этого требования расценят как подача заявления на увольнение.
Ранее госслужащие США решили саботировать требования Илона Маска прислать результаты своей работы. Директор Управления национальной разведки Тулси Габбард приказала всем сотрудникам разведывательного сообщества не отвечать на его письма.
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