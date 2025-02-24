24 февраля 2025

Школы Сургута уходят на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники Сургута уходят на дистант с 26 февраля
Школьники Сургута уходят на дистант с 26 февраля Фото:

В Сургуте (ХМАО) ученики с 1 по 8 классы уходят на дистант из-за гриппа и ОРВИ. Занятия будут проходить удаленно с 26 февраля, сообщили URA.RU в управлении Роспотребнадзора.

«Школьники переходят на дистанционное обучение», — рассказали агентству в управлении. Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Ранее агентство писало, что в школах Ханты-Мансийска продлено дистанционное обучение. Ученики останутся на «удаленке» до 28 февраля.

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В Сургуте (ХМАО) ученики с 1 по 8 классы уходят на дистант из-за гриппа и ОРВИ. Занятия будут проходить удаленно с 26 февраля, сообщили URA.RU в управлении Роспотребнадзора. «Школьники переходят на дистанционное обучение», — рассказали агентству в управлении. Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Ранее агентство писало, что в школах Ханты-Мансийска продлено дистанционное обучение. Ученики останутся на «удаленке» до 28 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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