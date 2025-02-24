Школы Сургута уходят на дистант

Школьники Сургута уходят на дистант с 26 февраля
В Сургуте (ХМАО) ученики с 1 по 8 классы уходят на дистант из-за гриппа и ОРВИ. Занятия будут проходить удаленно с 26 февраля, сообщили URA.RU в управлении Роспотребнадзора.
«Школьники переходят на дистанционное обучение», — рассказали агентству в управлении. Решение было принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.
Ранее агентство писало, что в школах Ханты-Мансийска продлено дистанционное обучение. Ученики останутся на «удаленке» до 28 февраля.
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