В Тюменской области умерли более 50 младенцев

В 2023 году количество умерших малышей составляло 66
В Тюменской области за 2024 год умер 51 младенец в возрасте до года. Такие данные приводит Росстат. В 2023 году количество умерших малышей составляло 66.
«Младенческая смертность по субъектам РФ. Число детей, умерших в возрасте до одного года в Тюменской области (без автономии) составило 51. В 2023 году умерли 66 младенцев», — указано в отчете.
Ранее URA.RU писало, что в результате несчастных случаев за 2023 год ушли из жизни 17 детей. Несовершеннолетние гибли в пожарах, тонули, а иногда и уходили из жизни по вине родственников.
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