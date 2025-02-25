В Тюменской области умерли более 50 младенцев

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В 2023 году количество умерших малышей составляло 66
В 2023 году количество умерших малышей составляло 66 Фото:

В Тюменской области за 2024 год умер 51 младенец в возрасте до года. Такие данные приводит Росстат. В 2023 году количество умерших малышей составляло 66.

«Младенческая смертность по субъектам РФ. Число детей, умерших в возрасте до одного года в Тюменской области (без автономии) составило 51. В 2023 году умерли 66 младенцев», — указано в отчете. 

Ранее URA.RU писало, что в результате несчастных случаев за 2023 год ушли из жизни 17 детей. Несовершеннолетние гибли в пожарах, тонули, а иногда и уходили из жизни по вине родственников.

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В Тюменской области за 2024 год умер 51 младенец в возрасте до года. Такие данные приводит Росстат. В 2023 году количество умерших малышей составляло 66. «Младенческая смертность по субъектам РФ. Число детей, умерших в возрасте до одного года в Тюменской области (без автономии) составило 51. В 2023 году умерли 66 младенцев», — указано в отчете.  Ранее URA.RU писало, что в результате несчастных случаев за 2023 год ушли из жизни 17 детей. Несовершеннолетние гибли в пожарах, тонули, а иногда и уходили из жизни по вине родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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