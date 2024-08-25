25 августа 2024

Задушила мать, утонул, погиб в пожаре: от чего умирают дети в Тюмени

В Тюмени за год в результате несчастных случаев погибли 17 детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За год в результате несчастных случаев в Тюмени умерли 17 детей
За год в результате несчастных случаев в Тюмени умерли 17 детей Фото:

В Тюмени в результате несчастных случаев за год ушли из жизни 17 несовершеннолетних. Информация приводится в отчете властей, имеющемся в распоряжении URA.RU. Несовершеннолетние гибли в пожарах, тонули, а иногда и уходили из жизни по вине родственников.

«В 2023 году зафиксировано 988 сообщений о несчастных случаях, произошедших в с детьми в Тюмени. Погибло 17 несовершеннолетних. В частности, шестеро в результате тяжелых состояний, вызванных болезнями (пневмония, менингиты, онкология и прочие)», — говорится в документе.

На втором месте среди причин смерти детей находятся пожары и отравления угарным газом (две смерти) и суициды (также двое погибших). Еще два ребенка погибли из-за несчастных случаев, спровоцированных их родными: это удушения матерями (когда во сне женщина придавливает ребенка) либо случаи падения детей, когда их роняли родственники.

Еще в пяти случаях дети умерли по следующим причинам. В каждой ситуации — по одному погибшему:

  • бытовые травмы;
  • отравления наркотиками;
  • младенческая смертность;
  • утопления;
  • неустановленная причина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в результате несчастных случаев за год ушли из жизни 17 несовершеннолетних. Информация приводится в отчете властей, имеющемся в распоряжении URA.RU. Несовершеннолетние гибли в пожарах, тонули, а иногда и уходили из жизни по вине родственников. «В 2023 году зафиксировано 988 сообщений о несчастных случаях, произошедших в с детьми в Тюмени. Погибло 17 несовершеннолетних. В частности, шестеро в результате тяжелых состояний, вызванных болезнями (пневмония, менингиты, онкология и прочие)», — говорится в документе. На втором месте среди причин смерти детей находятся пожары и отравления угарным газом (две смерти) и суициды (также двое погибших). Еще два ребенка погибли из-за несчастных случаев, спровоцированных их родными: это удушения матерями (когда во сне женщина придавливает ребенка) либо случаи падения детей, когда их роняли родственники. Еще в пяти случаях дети умерли по следующим причинам. В каждой ситуации — по одному погибшему:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...