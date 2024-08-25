Задушила мать, утонул, погиб в пожаре: от чего умирают дети в Тюмени

В Тюмени в результате несчастных случаев за год ушли из жизни 17 несовершеннолетних. Информация приводится в отчете властей, имеющемся в распоряжении URA.RU. Несовершеннолетние гибли в пожарах, тонули, а иногда и уходили из жизни по вине родственников.
«В 2023 году зафиксировано 988 сообщений о несчастных случаях, произошедших в с детьми в Тюмени. Погибло 17 несовершеннолетних. В частности, шестеро в результате тяжелых состояний, вызванных болезнями (пневмония, менингиты, онкология и прочие)», — говорится в документе.
На втором месте среди причин смерти детей находятся пожары и отравления угарным газом (две смерти) и суициды (также двое погибших). Еще два ребенка погибли из-за несчастных случаев, спровоцированных их родными: это удушения матерями (когда во сне женщина придавливает ребенка) либо случаи падения детей, когда их роняли родственники.
Еще в пяти случаях дети умерли по следующим причинам. В каждой ситуации — по одному погибшему:
- бытовые травмы;
- отравления наркотиками;
- младенческая смертность;
- утопления;
- неустановленная причина.
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