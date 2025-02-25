Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению. Это связано с тем, что российские войска взяли под контроль дорогу Юнаковка-Суджа, что значительно усложняет ротацию украинских военных. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях», — передает слова источника из силовых структур РИА Новости. Отмечается, что это объясняется тем, что российские войска установили контроль над дорогой Юнаковка-Суджа, что осложняет ротацию украинских военных.
Из-за активных боевых действий ВС РФ украинские военнослужащие испытывают серьезные логистические проблемы, включая нехватку боеприпасов и питания. При попытках ротации потери ВСУ составляют 15-20%. Военное командование России подчеркивало, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на границу, причем по данным Минобороны, украинские войска на этом направлении понесли значительные потери — более 63 тысяч человек, передает Pravda.Ru.
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