Группировка ВСУ готовится к отступлению в Курской области

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Украинские военные столкнулись с серьезными логистическими проблемами в Курской области
Украинские военные столкнулись с серьезными логистическими проблемами в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению. Это связано с тем, что российские войска взяли под контроль дорогу Юнаковка-Суджа, что значительно усложняет ротацию украинских военных. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях», — передает слова источника из силовых структур РИА Новости. Отмечается, что это объясняется тем, что российские войска установили контроль над дорогой Юнаковка-Суджа, что осложняет ротацию украинских военных.

Из-за активных боевых действий ВС РФ украинские военнослужащие испытывают серьезные логистические проблемы, включая нехватку боеприпасов и питания. При попытках ротации потери ВСУ составляют 15-20%. Военное командование России подчеркивало, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на границу, причем по данным Минобороны, украинские войска на этом направлении понесли значительные потери — более 63 тысяч человек, передает Pravda.Ru.

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Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению. Это связано с тем, что российские войска взяли под контроль дорогу Юнаковка-Суджа, что значительно усложняет ротацию украинских военных. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Группировка ВСУ в Курской области готовится к отступлению на захваченных ими территориях», — передает слова источника из силовых структур РИА Новости. Отмечается, что это объясняется тем, что российские войска установили контроль над дорогой Юнаковка-Суджа, что осложняет ротацию украинских военных. Из-за активных боевых действий ВС РФ украинские военнослужащие испытывают серьезные логистические проблемы, включая нехватку боеприпасов и питания. При попытках ротации потери ВСУ составляют 15-20%. Военное командование России подчеркивало, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на границу, причем по данным Минобороны, украинские войска на этом направлении понесли значительные потери — более 63 тысяч человек, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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