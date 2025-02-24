В ХМАО коммунальщики прощают долги в честь праздников

В Югре управляющие компании и ресурсники взяли в привычку списывать пени должникам в честь значимых событий. Чаще это происходит в канун нового года, но и гендерные праздники — 23 февраля и 8 марта не стали исключением, выяснило URA.RU.
«С 23 февраля по 8 марта у вас есть уникальная возможность избавиться от долгов по ЖКХ без пени. Условия просты: погасите 100% задолженность… Что вы получите: списание всей начисленной пени...», — призывает должников в Нижневартовске управляющая компания с 25-летней историей. Это первая такая акция и итоги, по словам директора Константина Юрьева, подводить пока рано.
«Выводы сделаем после 8 марта. Рассчитываем, что подобные акции станут еще одним механизмом стимулирования собственников квартир. Долги за услуги ЖКХ в Нижневартовске, как и по всей стране, головная боль коммунальщиков. Только по МКД нашего города суммы задолженностей варьируются от 500 тысяч до 5-6 миллионов рублей», — отметил собеседник агентства.
Успехом увенчалась похожая акция в одной из УК Сургута. Перед новым годом около 10 процентов должников закрыли коммунальные счета на 100 процентов, тем самым избежав оплаты неустойки. По мнению коммунальщиков, подобные акции стали пользоваться успехом после того, как с нового года при расчётах пеней на сумму задолженности по оплате ЖКУ применяется действующая ключевая ставка ЦБ России — сейчас она составляет 21%.
Ранее URA.RU сообщало, что суд заставил жителя ХМАО оплатить долги за ЖКХ покойного отца. Няганские коммунальщики взыскали 77 тысяч рублей.
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