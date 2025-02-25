«Ситуация под контролем»: в больнице Ревды прокомментировали отравление детей

В больнице Ревды контролируют ситуацию с отравлением семи детей

25 февраля 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

Семь детей обратились в больницу 24 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Массового поступления детей в больницу Ревды (Свердловская область) с кишечной инфекцией сейчас нет. Ситуация находится под контролем, сообщили URA.RU в пресс-службе РГБ. Новость по теме В Ревде дети массово поступают в больницу с отравлением «Ситуация с кишечной инфекцией среди детей находится под контролем. На данный момент массового поступления пациентов не наблюдается. За вчерашний день в инфекционное отделение обратилось семь детей, один из них был госпитализирован, остальные после осмотра отпущены домой. Сегодня поступило два ребенка с клиникой ОРВИ», — говорится в сообщении. В больнице порекомендовали быть внимательными к питанию детей, не ходить в подозрительные заведения общепита и следить за качеством продуктов. Родителей призвали незамедлительно обращаться ко врачу, если у ребенка появились симптомы отравления. Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Массового поступления детей в больницу Ревды (Свердловская область) с кишечной инфекцией сейчас нет. Ситуация находится под контролем, сообщили URA.RU в пресс-службе РГБ. «Ситуация с кишечной инфекцией среди детей находится под контролем. На данный момент массового поступления пациентов не наблюдается. За вчерашний день в инфекционное отделение обратилось семь детей, один из них был госпитализирован, остальные после осмотра отпущены домой. Сегодня поступило два ребенка с клиникой ОРВИ», — говорится в сообщении. В больнице порекомендовали быть внимательными к питанию детей, не ходить в подозрительные заведения общепита и следить за качеством продуктов. Родителей призвали незамедлительно обращаться ко врачу, если у ребенка появились симптомы отравления. Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается.