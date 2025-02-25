«Ситуация под контролем»: в больнице Ревды прокомментировали отравление детей

В больнице Ревды контролируют ситуацию с отравлением семи детей
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Семь детей обратились в больницу 24 февраля Фото:

Массового поступления детей в больницу Ревды (Свердловская область) с кишечной инфекцией сейчас нет. Ситуация находится под контролем, сообщили URA.RU в пресс-службе РГБ.

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«Ситуация с кишечной инфекцией среди детей находится под контролем. На данный момент массового поступления пациентов не наблюдается. За вчерашний день в инфекционное отделение обратилось семь детей, один из них был госпитализирован, остальные после осмотра отпущены домой. Сегодня поступило два ребенка с клиникой ОРВИ», — говорится в сообщении.

В больнице порекомендовали быть внимательными к питанию детей, не ходить в подозрительные заведения общепита и следить за качеством продуктов. Родителей призвали незамедлительно обращаться ко врачу, если у ребенка появились симптомы отравления.

Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается.

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Массового поступления детей в больницу Ревды (Свердловская область) с кишечной инфекцией сейчас нет. Ситуация находится под контролем, сообщили URA.RU в пресс-службе РГБ. «Ситуация с кишечной инфекцией среди детей находится под контролем. На данный момент массового поступления пациентов не наблюдается. За вчерашний день в инфекционное отделение обратилось семь детей, один из них был госпитализирован, остальные после осмотра отпущены домой. Сегодня поступило два ребенка с клиникой ОРВИ», — говорится в сообщении. В больнице порекомендовали быть внимательными к питанию детей, не ходить в подозрительные заведения общепита и следить за качеством продуктов. Родителей призвали незамедлительно обращаться ко врачу, если у ребенка появились симптомы отравления. Вечером 25 февраля в СМИ появилась информация о поступлениях детей в больницу Ревды с признаками кишечной инфекции. Несовершеннолетние могли отравиться, питаясь в общепите. Ответ от регионального Роспотребнадзора ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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